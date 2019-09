von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SV Endingen – SC Pfullendorf 2:2 (1:1). – Die Pfullendorfer verschliefen die Anfangsphase komplett. Die rot-weißen waren zu zaghaft in den Zweikämpfen und die Passmaschine stotterte gewaltig. Endingen kombinierte sich in der fünften Minuten erstmals vor das SCP-Gehäuse, jedoch entschärfte Willibald Kopps Schuss zur Ecke. Nur vier Minuten später ging Endingen beinahe in Führung, Metzingers Schlenzer aus 18 Metern ging aber knapp am Lattenkreuz vorbei.

Führung durch Samuel Peter

Aus dem Nichts gingen die Pfullendorfer in Führung: Sautter spitzelte den Ball zu Samuel Peter, der zehn Meter vor der Mittellinie mit Ball am Fuß startete und in Usain-Bolt-Manier alle Gegenspieler stehen ließ und schließlich eiskalt vor Rump einschob (11.). Die Führung gab der Sijaric-Elf Sicherheit und das Spiel wurde deutlich besser. Der SCP presste früh und zwang Endingen zu Fehlern. Daraus konnten sie aber kein Kapital schlagen. Die beste Chance vergab Peter, als er aus gut 15 Metern über das Gehäuse verzog (15.). Auch Grulers Ecke, die durch den ganzen SVE-Strafraum segelte, fand keinen Abnehmer (25.).

Endingen wird stärker

Ab der 30. Minute verlor der Sportclub seine Dominanz und lud die Heimelf durch schlampige Fehlpässe regelrecht zu Torchancen ein. Nachdem Kopp noch an Willibald scheiterte (36.) war es in Minute 42 soweit und Endingen glich aus: der Ball flog kreuz und quer durch den SCP-Strafraum und schlussendlich drückte Stipe Malencia das Leder über die Linie.

Gül mit Chance zur Führung

Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit bot sich für Faruk Gül die Chance zur Führung: Nachdem Gavranovic schön durchgesteckt hatte, war sein Abschluss allerdings viel zu harmlos (46.). Anschließend fand das Spiel hauptsächlich zwischen den Sechzehnern statt. Beide Mannschaften schafften es trotz guten Ansätzen nicht, sich konsequent durchzukombinieren. Der SCP spielte zu wild und hatte nicht die nötige Ruhe am Ball. Nachdem das Spiel immer hitziger wurde, gingen die Endinger in der 76. Minute in Führung: Pies Freistoß aus 22 Metern kam scharf vor das Tor, wo Lukas Metzinger einköpfte.

Pfullendorfer Antwort

Die Antwort der Pfullendorfer folgte postwendend: Peter steckte durch auf Michael Beck, der mit einem schönen Schuss ins lange Eck den Ausgleich erzielte (78.). Nach einem Konter über Peter und Marena scheiterte dieser frei vor Rump (85.).

Turbulente Schlussphase

Turbulent wurde es in Minute 88: Zunächst sah Endingens Kapitän Jonas Pies aufgrund vehementen Meckerns die gelb-rote Karte. Dann beleidigte Leandro Einecker den Linienrichter und bekam folgerichtig den roten Karton. Zu guter Letzt konnte sich SVE-Trainer Benjamin Pfahler an der Außenlinie nicht mehr beherrschen und bekam ebenfalls die rote Karte. Der SVE sammelte somit binnen wenigen Sekunden fleißig Punkte für die Fairplay-Tabelle. In der fünfminütigen Nachspielzeit probierten die Linzgauer nochmal alles, um den ersehnten ersten Sieg in der Ferne zu holen. Wenige Sekunden vor Abpfiff hatte SCP-Stürmer Lukas Stützle den Siegtreffer auf dem Fuß, allerdings scheiterte er frei vor Rump.

Alles in allem zeigten die Pfullendorfer zu wenig. Da sie die Chancen in der Schlussphase nicht nutzen konnte, waren sie auch im vierten Auswärtsspiel nicht die siegreiche Mannschaft.

Adnan Sijaric enttäuscht

Adnan Sijaric: „Wir haben hier unnötig zwei Punkte liegen gelassen. Allerdings haben wir kraftlos gewirkt und waren heute im Kopf zu langsam. Wir hatten wahnsinnige technische Fehler in unserem Spiel. Wir hatten nicht die nötige Ruhe. Nach dem Rückstand haben wir eine gute Reaktion gezeigt. Die Chancen zum Siegtreffer waren da. Wir haben es uns aber selbst schwierig gemacht.“

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Behr, Rauser, Fischer, Marena, Caltabiano, Gavranovic, Gruler (67. Beck), Sautter (82. Menger), Gül (59. Stützle), Peter. – Tore: 0:1 (11.) Peter, 1:1 (42.) Malencia, 2:1 (76.) L. Metzinger, 2:2 (78.) Beck – SR: Nasser (Friesenheim) – Z: 130. – Bes. Vork.: gelb-rote Karte Pies, rote Karte Einecker, rote Karte Pfahler (88, alle SVE)