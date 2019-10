von unserer Sportredaktion

Verbandsliga: SC Pfullendorf – 1. SV Mörsch 4:0 (2:0). – Wie schon im vergangenen Heimspiel erlebte der SC Pfullendorf einen Blitzstart. Diesmal war es Güls Eckstoß, den Sandro Caltabiano am ersten Pfosten verlängerte und Amadou Marena, der aus kurzer Distanz einnickte (2.). Der SCP zeigte sich eiskalt vor dem Tor. Auch beim zweiten Versuch zappelte der Ball hinter SVM-Keeper Tobias Quentel im Netz, nachdem Joshua Menger sich bis zur Grundlinie durchtankte und der aufgerückte Amadou Marena aus sieben Mieter nur einschieben musste – 2:0 nach 13 Minuten. Anschließend nahm der Gastgeber etwas Tempo aus der Partie. Das Spielgeschehen spielte sich nun hauptsächlich zwischen beiden Strafräumen ab. So blieb es bei der 2:0-Führung zur Pause.

Auch nach der Pause dominiert der SCP

Fünf Minuten nach der Pause hätte der SCP vorzeitig alles klar machen können, Joshua Menger setzte aus kurzer Distanz den Ball aber am Ziel vorbei. Nach einer Stunde war es dann Faruk Gül, der Schlussmann Quentel auf die Probe stellte, der Mörscher konnte den Flatterschuss des Pfullendorfers jedoch per Faustabwehr zur Ecke klären. Den Deckel endgültig zu machte dann Heiko Behr, der aus drei Metern abstaubte, nachdem Quentel den Drehschuss des eingewechselten Lukas Stützle auf dem nassen Geläuf flutschen ließ – 3:0 (77.).

Joker-Tor macht den Sieg perfekt

Kurz darauf beinahe das 4:0, Quentel konnte per Fußabwehr gegen Menger gerade noch retten. Aber auch Mösch hielt weiter dagegen, Tijeras Martinez setzte das Leder aus der Nahdistanz aber über das Pfullendorfer Gehäuse (82.). Im Gegenzug klärte Mörschs Luis Heitz Waldraffs Schuss noch aus der Linie (83.). Die Elf von Gästetrainer Patrick Anstett setzte jedoch bis in die Schlussminuten Nadelstiche. SCP-Keeper Willibald musste sich gegen Tijeras Martinez fünf Minuten vor Schluss ganz lang machen, um den Ball zur Ecke zu klären. Aber das Glück war an diesem Tag auf Pfullendorfer Seite. In der Nachspielzeit besorgte Joker Rodrigo Silva Fernandes den 4:0-Endstand. (stl)

Tore: 1:0 (2.) Marena, 2:0 (13.) Marena, 3:0 (77.) Behr, 4:0 (90.+1) Silva Fernandes – SR: Kaiser (Erlenmoos). – Z: 170.

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Behr, Rauser, Fischer, Marena, Beck, Caltabiano, Gruler (78. Waldraff), Menger (84. Silva Fernades), Gül (87. Kukic), Peter (71. Stützle)