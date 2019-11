von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – FV Lörrach-Brombach 1:1 (1:1). – Erstmals in dieser Saison ging der SC Pfullendorf in einem Heimspiel nicht als Sieger vom Feld. Im Topspiel gegen den Tabellenzweiten FV Lörrach-Brombach reichte es der Elf von Trainer Adnan Sijaric nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Schon zu Beginn taten sich beide Mannschaften auf dem tiefen Geläuf der Geberit-Arena schwer.

Hier versucht der Lörracher Mirco Böhler (links) den Pfullendorfer Heiko Behr (rechts) vom Ball zu trennen. | Bild: Fischer, Eugen

Pfullendorf findet gut in die Partie

Trotzdem wäre den Hausherren nach lediglich 45 Sekunden beinahe die Führung geglückt. Pfullendorfs Samuel Peter fand nach einem Konter eine Lücke in der FV-Fünferkette, konnte den Ball aber nicht im gegnerischen Gehäuse unterbringen. Der SC Pfullendorf tat zunächst mehr für die Partie. Als Faruk Gül aus dem Gewühl zum Abschluss kam, verhinderte lediglich ein Blitzreflex des Gästekeepers Dominik Lüchinger die Führung für die Gastgeber (15.).

Hier versucht der Lörracher Lamin Colley (rechts) den Pfullendorfer Michael Beck (links) bei der Ballannahme zu stören. | Bild: Fischer, Eugen

Nach 20 Minuten änderte sich dann aber das Bild. Die Gäste profitierten von den personellen Umstellungen in der Pfullendorfer Hintermannschaft. Nach einem Konter schoss FV-Stürmer Paolo Disanto am SCP-Kasten vorbei (21.). Auch Sekunden später kam Disanto erneut unter Bedrängnis zum Abschluss – daneben. Nach einer halben Stunde versuchte es dann Tarek Aliane aus Strafraumnähe per Flatterschuss, Pfullendorfs Torhüter Sebastian Willibald parierte im Nachfassen.

Hier konnte der Lörracher Tarek Aliane (rechts) den Pfullendorfer Samuel Peter (links) nur mit einem Foulspiel vom Ball trennen. | Bild: Fischer, Eugen

Zwei Elfmeter binnen zwei Minuten

Sechs Minuten vor der Pause gingen dann aber die Grenzstädter in Führung. Nachdem Pfullendorfs Keller gegen Mirco Böhler klar zu spät gekommen war, zeigte Schiedsrichter Jürgen Schätzle auf den Punkt. Daniel Briegel knallte den fälligen Strafstoß unter die Latte (39.). Auch auf der Gegenseite deutete der Unparteiische wenig später auf die Strafstoßmarke. Eine SCP-Flanke konnte Schlussmann Lüchinger nicht festhalten, holte dann beim zweiten Klärungsversuch Pfullendorf-Routinier Faruk Gül von den Beinen. Heiko Behr behielt aus elf Metern die Nerven und verlud Löchinger im Gästetor – 1:1 (41.).

Der Pfulendorfer Torhüter Sebastian Wilibald (mit Maske) konnte den Foul-Elfmeter für Lörrach-Brombach fast abwehren. | Bild: Fischer, Eugen

Pfullendorfs Trainer Adnan Sijaric reagierte zur Pause. Für den gelb-rot-gefährdeten Jonas Keller brachte er mit Lukas Stützle ein zweite Spitze. Nun waren die Tiefental-Kicker wieder tonangebend. Erst nach 64 Minuten wurde der Sportclub wieder gefährlich: Nach einem Pass von Sautter lief der eingewechselte Borislav Kukic frei auf das Lörracher Gehäuse zu, schoss aber überhastet über das gegnerische Tor.

Hier versucht der Spieler vom FV Lörrach-Brombach Angelo Di Palma (rechts) den Pfullendorfer Michael Beck (links) bei der Ballannahme zu stören. | Bild: Fischer, Eugen

Ausgeglichene Schlussphase

So blieb die Partie bis in die Schlussphase offen. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde die Sijaric-Elf von einem Diagonalball überrascht, Schlussmann Willibald klärte Böhlers Schuss jedoch per Fußabwehr (75.). Auf der Gegenseite kam Lukas Stützle nach Freistoß von Behr zum Kopfball, setzte das Leder aber Millimeter am Tor vorbei (77.). So blieb es beim ersten heimischen Remis für den SC Pfullendorf.

Hier gab es für den Pfullendorfer Faruk Gül (rechts) gegen die beiden Lörracher Patrik Kierzek (20) und Arno Leisinger (hinten) kein Durchkommen. | Bild: Fischer, Eugen

SC Pfullendorf: Willibald – Waldraff, Caltabiano, Marena, Keller (46. Stützle) – Beck (80. Menger), Sautter – Gruler, Behr, Gül (61. Kukic) – Peter

FV Lörrach-Brombach: Lüchinger – Böhler, Riede, Meier, Leisinger, Kierzek – Nickel (57. Behringer), Aliane (75. Gashi), Colley – Briegel, Disanto (61. Di Palma). - Tore: 0:1 (39./FE) Briegel, 1:1 (41./FE) Behr. – SR: Schätzle (Schönwald im Schwarzwald). – Z: 280