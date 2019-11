von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – Kehler FV 3:1 (2:0). – SCP-Trainer Adnan Sijaric schien seine Elf perfekt auf den Gegner eingestellt zu haben. Willensstark warfen sich die Linzgauer von Beginn energisch in jeden Zweikampf und ließen durch ihre Eigeninitiative den Gast kaum zur Entfaltung kommen. Mit dem ersten Angriff glückte den Hausherren nach vier Minuten die Führung. Gut von Heiko Behr in Szene gesetzt, legte sich Rechtsaußen Luca Gruler den Ball auf den schwächeren Linken und versenkte den Ball im langen Eck.

SCP drückt weiter

Anschließend spielte sich die Partie hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab. Bis zehn Minuten vor der Pause, als Joshua Mengers Schuss gerade noch zur Ecke geklärt werden konnte. Beim daraus resultierenden Standard zog Menger aus dem Rückraum ab – knapp daneben (36.). Das 2:0 hätte zwei Zeigerumdrehungen später Samuel Peter machen müssen, nachdem Kehls Stefan Laifer einen langen Ball unterschätzt hatte und der Nigerianer frei aufs Gästetor zulief, dann aber nur KFV-Schlussmann Daniel Künstle anschoss (38.).

Luca Gruler im Glück

Mehr Glück hatte Luca Gruler Sekunden später, als ein Linksschuss des Pfullendorfers entscheidend abgefälscht wurde, sodass sich dieser direkt neben dem Innenpfosten ins Tor senkte – 2:0 nach 39 Minuten. Kurz vor der Pause tauchten dann auch die Kehler erstmals vor dem Tor der Heimelf auf, SCP-Goalie Willibald parierte den Schuss von Tarik Aras jedoch per Fußabwehr (44.).

Kehl kommt stärker auf

Im zweiten Spielabschnitt legten die Gäste einen Zahn zu. Doch erneut waren es der Gastgeber, der zwei Minuten nach Wiederbeginn erstmals gefährlich wurde, als erneut Gruler abzog, Künstle das Leder aber mit den Fäusten zur Ecke klärte (47.). Die Gäste waren nun tonangebend, die Hintermannschaft des Sportclub stand jedoch stabil.

Gäste schaffen den Anschluss

Gefährlich wurde der Kehler FV erst in den letzten 20 Minuten. Sax schoss 17 Minuten vor Schluss noch über das Pfullendorfer Tor, vier Minuten später war es dann aber passiert: Nach einem Querschläger landete der Ball bei David Assenmacher, der den Ball eiskalt im langen Eck versenkte – 2:1 (77.). Sechs Minuten vor Spielende zündete Pfullendorfs Samuel Peter dann an der rechten Auslinie den Turbo, dribbelte an Freund und Feind vorbei und versenkte das Leder im Ziel zum umjubelten 3:1 im Tor (84.). Drei Minuten vor Schluss hätte die Sijaric-Elf den Deckel drauf machen können, Behr köpfte jedoch über den Querbalken. Aber auch so sollte es zum ersten Pfullendorfer Sieg gegen den Kehler FV seit sechs Jahren reichen. (stl)

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Waldraff, Caltabiano, Fischer, Marena, Menger, Sautter, Gruler (90.+2 Lang), Behr (90. Keller), Gül (84. Beck), Peter (86. Kukic). – Tore: 1:0 (4.) Gruler, 2:0 (38.) Gruler, 2:1 (77.) D. Assenmacher, 3:1 (84.) Peter – SR: Mayer (Kappelrodeck) – Z: 380.