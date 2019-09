von unserer Sportredaktion

Fußball, Verbandsliga

SC Pfullendorf

Offenburger FV

2:1 (0:0)

In den ersten 20 Minuten neutralisierten sich beide Teams. Dann wurden die Hausherren gefährlich, der Schuss von Gavranovic wurde von OFV-Abwehrmann Leopold aber noch zur Ecke abgefälscht (24.). Auf der Gegenseite scheiterte Lukas Martin mit seinem Kopfball am glänzend parierenden Pfullendorfer Schlussmann Sebastian Willibald (27.). Anschließend blieb der Gastgeber zielstrebiger, oft fehlte es jedoch am entscheidenden Zuspiel. So blieb es zur Pause torlos.

Rückstand für SCP

Direkt nach dem Seitenwechsel konnte OFV-Goalie Sinan Süme gerade noch Fischers Kopfball klären (50.). Dann aber verschickte der SCP Einladungen an die Gäste zum Toreschießen. Martin setzte eine Direktabnahme knapp übers Pfullendorfer Gehäuse (54.). Sekunden später dann doch das 0:1, als Carolina aus abseitsverdächtiger Position startete und Willibald mit einem Heber überlistete.

Antwort durch Sautter

Die Sijaric-Elf aber hatte wenig später die richtige Antwort parat: Einen Freistoß aus 23 Metern schlenzte Alessandro Sautter in den Winkel – 1:1 (59.).

Anschließend war es eine Partie mit offenem Visier – auf beiden Seiten. Zwölf Minuten vor Schluss traf Joshua Menger zum 2:1. In der Schlussphase drängte der OFV nochmals, blieb aber harmlos. (stl)

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Behr, Zimmermann, Fischer, Keller, Gruler, Gavranovic (84. Beck), Sautter, Gül (64. Menger), Peter (83. Caltabiano), Stützle (77. Waldraff). – Tore: 0:1 (55.) Carolina, 1:1 (59.) Sautter, 2:1 (78.) Menger. – SR: Gallus (Freiburg). – Z: 270.