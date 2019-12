von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: TSV Ilshofen – 1.FC Rielasingen-Arlen 2:0 (0:0)

Gegen sehr defensive Gastgeber hatte Rielasingen-Arlen von Beginn an klare Vorteile auf dem sehr tiefen Platz und erspielte sich von Beginn an gute Chancen.

Rielasingen-Arlen macht erfolglos Druck

Nach vier Minuten setzte sich Christian Mauersberger an der Grundlinie durch, scheiterte jedoch an Torwart Valentin Dambach im Ilshofener Tor. Nach der folgenden Ecke kam der Ball zu Benjamin Winterhalder, der zu hoch zielte.

Eine gute Chance nach 15 Minuten, als Gian-Luca Wellhäuser, der kurzfristig für den beim Warmmachen verletzten Silvio Battaglia in die Startformation gerutscht war, alleine vor Viktor Dambach auftauchte, aber an diesem scheiterte.

FC stark aber ohne Abschluss

In der Folge blieben die Hegauer auf dem Platz überlegen, während die Gastgeber offensiv gar nicht stattfanden.

Nach 32 Minuten kam Nedzad Plavci frei zum Abschluss, doch Torwart Viktor Dambach wehrte erneut zur Ecke ab. Nur drei Minuten später die nächste hochkarätige Torchance, als Nedzad Plavci von einem Fehlpass der nervösen Gastgeber profitierte: Plavci legte den Ball auf Christian Mauersberger quer, doch der brachte den Ball aus sieben Metern Entfernung nicht im Ilshofener Tor unter, da Ilshofens Baba Mbojid zur Stelle war und auf der Torlinie abwehrte.

So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause, bei dem die Gastgeber ohne einzigen Torschuss geblieben waren.

Befreiungsschlag für Ilsenhofen

Nach der Pause in der 49. Minute das überraschende Tor für Ilsenhofen: Lukas Lienert schlenzte einen Ball ins Eck und stellte den Spielverlauf damit auf den Kopf. Das war erstmal ein Wirkungstreffer, die Gäste verloren ihre Linie und die Spielkontrolle. Man merkte, dass die vor der Pause schwach spielenden Gastgeber durch die Führung eine Portion Selbstvertrauen bekamen.

Herber Rückschlag für den FC

Bei zwei folgenden Kontern in Minute 53 und 62 verpassten der TSV Ilsenhofen ein mögliches 2:0, um dann dafür in der 70. Minute das Glück oder das Unvermögen der Hegauer reichlich in Anspruch zu nehmen. Ein Freistoß von Benny Winterhalder wehrte Valentin Dambach zur Seite ab, der Ball kam postwendend zur Mitte, doch die Hegauer brachten den Ball nicht über die Linie, gleich zweimal wehrten die Gastgeber auf der Linie ab.

Den nächsten Rückschlag brachte die 72. Minute, als Nico Kunze nach einem Foul die Rote Karte sah. Die Hegauer blieben zwar bemüht, doch als sie alles nach vorne warfen, boten sie Räume für Konter des TSV Ilshofen an.

Ilsenhofen kontert zum 2:0

In der 89. Minute war es dann soweit, Benjamin Kurz nutzte einen dieser Konter zum 2:0. Doch war es noch nicht das Ende, denn Christian Mauersberger sah noch eine Gelb-Rote Karte. Insgesamt war es in den letzten 20 Minuten hektisch, was auch am mit zweierlei Maß messenden Schiedsrichter lag, der Nickligkeiten der Hohenloher anders bewertete als die der Hegauer.

Dennoch muss sich die Talwiesenelf an die eigene Nase fassen, denn sie betrieb Chancenwucher, verpasste eine klare Pausenführung und musste mit dem ersten Torschuss den Rückstand hinnehmen. Ein trister Abschluss der Oberligaherbstrunde.



Tore: 1:0 (49.) Lukas Liehnert, 2:0 (89.) Benjamin Kurz

Rote Karte: 70. Nico Kunze (FC RA)

Zuschauer: 200

Schiedsrichter: Christian Schipper (Stuttgart), Jonathan Woldai, Julian Himmel

1. FC Rielasingen-Arlen: 14 Mendes, 6 Bertsch, 7 Rasmus, 9 Kunze, 10 Plavci, 17 Winterhalder, 21 Colic, 23 Mauersberger, 30 Kunz, 33 Wellhäuser (70. 20 Stark) 36 Hodek (76. 8 Almeida);

TSV Ilsenhofen: 26 Dambach, 6 Hahn, 7 Pfeifer, 8 Mbodji, 10 Berheim, 11 Eiselt, 13 Kurz, 19 Rummler, 22 Wilske, 23 Lienert, 98 Schelhorn;