Fußball-Verbandspokal, 1. Hauptrunde: SC Gottmadingen-Bietingen – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:5 (0:3). – Dass der Gastgeber als Landesligist nur mit einer sensationellen Leistung die nächste Runde erreichen würde, das war allen Beteiligten klar. Der Oberligist war nicht nur auf dem Papier spielerisch einfach zu stark. Er hätte am Mittwoch Abend völlig von der Rolle sein müssen, damit der SC eine echte Chance gehabt hätte. Keine der beiden Szenarien traten ein. Und so kann der SC mit dem klaren Resultat leben, aber mit der Art und Weise eher nicht. Schiedsrichter Ehing sei mitverantwortlich für die Unzufriedenheit, sagt Rudi Endres. „Das Gefühl“, bei ähnlichen Vergehen nicht gleich behandelt zu werden, habe zu Unmut und Unordnung auf dem Platz geführt.

Der Sieg von Rielasingen-Arlen ist verdient

Dass der Sieg von Rielasingen-Arlen verdient ist, daran gibt es keinen Zweifel. „Die haben alle Bälle flach gespielt“, erzählt der Pressesprecher, und vor allem sehr genau. Und so ist schon nach neun Minuten die Taktik der Platzherren durch das frühe 0:1 über den Haufen geworfen. Zwar setzten die Landesligafußballer die erhofften „Nadelstiche“, aber der Rielasinger Torhüter „hat alles gehalten, was es zu halten gab“. Keine der insgesamt fünf oder sechs Aktionen in der Partie sorgte für SC-Jubel. Die FC-Anhänger mussten da nicht so lange warten. Dass es zur Halbzeit 0:3 stand, ärgert Endres ein wenig. Beim dritten Gegentreffer habe die Elf „geschlafen. Mit einem 0:2 wären wir zufrieden gewesen.“

Von GoBi kam zu wenig

Dennoch versuchten die Gottmadinger, nach dem Wechsel weiter Druck zu machen. Sie blieben aber erneut in der kräftig zupackenden FC-Abwehr hängen. „Da kam zu wenig von uns“, sagt Endres. Auch der Versuch mit langen Bällen funktionierte gegen aufmerksame Oberligaspieler nicht. Bitter die Rote Karte für Sven Faude, die, so Endres, nicht nur im SC-Lager für etwas überzogen erachtet worden sei. Wenige Minuten später waren die Gastgeber dann sogar nur noch zu Neunt. Jetzt wurde der Klassenunterschied noch deutlicher. In die entstandenen Lücken stießen die Rielasinger immer wieder, hatten wie schon vor dem Wechsel gute Chancen, und sie machten daraus noch zwei weitere Kisten.

Die Platzverweise und der Kreuzbandriss tun weh

Die und das 0:5 schmerzen den SC weniger. Die Platzverweise aber und der Kreuzbandriss von Yannick Kurz ohne Fremdeinwirkung dagegen sehr. (heh)

Tore: 0:1 (8.) Stark, 0:2 (26.) Karacan, 0:3 (40.) Battaglia, 0:4 (71.) Stark, 0:5 (73.) Ruberto. – SR: Ehing (Engen). – Z: 650. – Bes. Vork: Rot für S. Faude (56., SC), Gelb-Rot Catediano (62., SC). – SC Gottmadingen-Bietingen: Abaz, S. Faude, Schmittschneider, Heuel, Gruber (64. Schopper), Catediano, Hock, Puka (52. Roth), Kurz (37.) Margraf, J. Faude (83. Regber), Hellwig (70. Neziri). – 1. FC Rielasingen-Arlen: Mendes Cavalcanti, Spindler, Ruberto, Almeida, Kunze (57. Rasmus), Plavci, Battaglia, Berger, Stark, Karacan, Sadiku.