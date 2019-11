Segeln: Die meisten Sportboothäfen am Bodensee sind so gut wie leer gefegt, nur ein paar einsame Boote dümpeln noch im Wasser. Ihre Eigner warten oftmals sehnsüchtig auf das letzte Segelevent des Jahres, das am Wochenende in und vor Konstanz stattfindet – die 44. Auflage der Regatta „Der Eisernen“. 122 Segelboote sind für die kurze und 65 für die lange Bahn gemeldet, so die Angaben des Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club Konstanz (DSMC), der die Regatta ausrichtet.

Noch einmal Unterwasserschiffe schrubben

Während die meisten Segler bei einem Glühwein derzeit in den Clublokalen oder auf den Weihnachtsmärkten eine traumhafte Segelsaison Revue passieren lassen, schrubben einige noch einmal ihr Unterwasserschiff, oder legen letzte Hand an ihr Kostüm, das sie am Samstag auf der „Eisernen“ tragen werden. Denn: Auch eingefleischte Regattasegler geben zumindest auf Nachfragen gerne zu, dass bei der „Eisernen“ nicht nur die Wettfahrten, die am Samstag ab 12 Uhr beginnen, im Vordergrund steht.

Es soll eisig kalt werden

Neben dem Konstanzer Weihnachtsmarkt gibt es am Freitagabend für die Segler eine Warm-up-Party, die ab 19 Uhr am Steg 4 in Konstanz beginnt. Viele Segler, die mit ihren Booten auf dem Wasserweg nach Konstanz kommen, dürften schon einmal einen Vorgeschmack bekommen, laut Wetterbericht soll der Wind am Freitag recht kräftig blasen und dürfte damit auch nicht zu warm sein. Für genaue Prognosen ist es noch zu früh, auch wenn sich jetzt schon abzeichnet, dass der 1. Advent wohl um die Null Grad – also eisig werden soll.

Wettbewerb um die originellste Kostümierung

Neben den Preisen für die schnellsten Boote ist auch in diesem Jahr natürlich der Wanderpreis für die Crew mit der originellsten Kostümierung hart umkämpft. Beliebt sind, jahreszeitlich bedingt, natürlich Weihnachts-, Nikolaus- und Rentiervarianten, aber auch Wikinger, Seejungfrauen, Eisbären und tapfere Jungs, die oben ohne an den Start gehen, hat es in den vergangenen Jahren schon gegeben. Die Siegerehrung findet am Samstag ab 20 Uhr im Konzil statt.

Mit einem Glas Punsch Regatten verfolgen

Für alle, die mit einem Glas Punsch oder Glühwein die Regatta verfolgen wollen, ist dies am Samstag ab 12 Uhr bis 16 Uhr möglich. Die Boote segeln vom Konstanzer Trichter in die Münsterlinger Bucht zum Eichhorn und wieder zurück .

Weitere Infos unter: https://deutsch-schweizerischer-motorboot-club.de