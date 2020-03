von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC Radolfzell – FC Teningen 2:2 (0:0). – Das Spiel begann zäh, beide Mannschaften tasten sich gegenseitig ab und lauerten auf Fehler des Gegners. In der 5. Spielminute dann die erste Möglichkeit der Gäste, der Kopfball ging aber am Tor vorbei.

Zu früh gejubelt

In der 6. Minute hatten die Gäste schon den Torschrei auf den Lippen, doch der Treffer wurde wegen Abeits nicht gegeben. Ab der 20. Spielminute bekam der FC Radolfzell das Spiel besser unter Kontrolle und konnte sich erste Möglichkeiten erspielen, klare Torchancen blieben aber aus. In der 26. Minute waren dann die Gäste wieder am Zug, den Schuss von Stübbe konnte der Radolfzeller Torhüter aber halten.

Fußball Das erwarten Adnan Sijaric und Steffen Kautzmann von der Rückrunde Das könnte Sie auch interessieren

In der 44. Minute dann der erste gute Abschluss des FC Radolfzell, der Schuss von Strauß ging jedoch knapp neben das Tor. So gingen die Teams mit einem 0:0 in die Kabinen.

Radolfzell stärker nach der Pause

Nach der Pause kam der FC Radolfzell stärker auf und hatte in der 52. Minute eine Riesenchance, aber der Lupfer von Stricker frei vor dem Torwart verfehlte knapp das Teninger Tor. Radolfzell war nun am Drücker, einen Schuss von Niedhardt konnte der Gästehüter gerade noch zu Ecke klären.

Teningen geht in Führung

In der 57. Minute gingen dann die Gäste in Führung nach einer schlechten Abwehraktion der Radolfzeller. Stübbe traf aus spitzem Winkel zum 0:1. Der FC Radolfzell war aber nicht geschockt.

Die Radolfzeller Antwort

Nur zwei Minuten später schoss Niedhardt mit einer feinen Einzelleistung zum verdienten 1:1 ein. Nun wollte der FCR mit aller Macht den Sieg. Zimmermann, einer der besten Radolfzeller, spielte den Ball in die Schnittstelle auf Neuzugang Sadiku, der abgeklärt zum 2:1 einschoss. Aber die Gäste waren stets auf Augenhöhe und kamen in der 83. Minute etwas glücklich zum Ausgleich. Auf beiden Seiten gab es noch jeweils eine kleine Chance, es blieb aber beim 2:2. (km)