von unserer Sportredaktion

Kampfsport: Der Fight-Club-Radolfzell kehrte mit sechs Weltmeistertiteln, vier Silber- und vier Bronzemedaillen vom World-Cup des WMAC (World Martial Arts Committee) und der WKU (World Kickboxing and Karate Union) in Bregenz zurück nach Radolfzell.

Von den ursprünglich vorgesehenen zwölf Kämpfern aus Radolfzell konnten durch eine Grippewelle schlussendlich sieben in den Disziplinen Oriental-Boxing, MMA und Grappling an den Start gehen. Sie hatten sich monatelang diszipliniert und zielstrebig unter der Leitung der Trainer Rui Bonjour, Noah und Jakob Petrovsky auf diese renommierte Kampfsportveranstaltung vorbereitet, was sich schlussendlich ausbezahlt machte. Alle sieben Sportler konnten sich gegen starke internationale Gegner Podestplätze erkämpfen.

Starke Debütantin Amy Herzog

Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der Debütantin Amy Herzog, die sich gleich in zwei Disziplinen, beim MMA und Grappling, souverän den ersten Platz erkämpfte. Der 17-jährige Nachwuchskämpfer Alex Termirbulatow zog ebenfalls nach klar gewonnen Vorkämpfen in das MMA-Finale ein, das er dann dominierte und für sich entschied. Der Radolfzeller MMA-Trainer Dario Boljevac startete ebenfalls in zwei Disziplinen und holte zwei WM-Titel.