von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SV Kuppenheim – FC Radolfzell 4:1 (1:1). – Dieses Endresultat entspricht in keinem Fall dem Spielverlauf in Kuppenheim: „Wir waren mindestens ebenbürtig“, kommentierte Steffen Kautzmann das 1:4 beim Tabellendritten. Weil aber der FCR in letzter Zeit „für seinen Aufwand auf dem Spielfeld „nicht belohnt wird“ (Kautzmann), ging auch dieses Duell auf Augenhöhe verloren.

FC Radolfzell muss neun Spieler ersetzen

Mit ein Grund für die am Ende deutliche Niederlage: „Wir mussten neun Spieler ersetzen“, erklärt Kautzmann. Neben den Langzeitverletzten fielen ein paar wegen Erkältung oder mit Magen-Darm-Grippe aus. Und so mussten die Radolfzeller notgedrungen mit drei A-Jugendlichen (aus dem jüngeren Jahrgang!) beim SVK antreten. Und sie präsentierten sich in den ersten 45 Minuten „sehr gut“, wie Kautzmann zufrieden feststellte. Seine Elf sei sogar die etwas bessere Mannschaft gewesen, lobt der FCR-Trainer. Und die kreierte Tormöglichkeiten, nachdem sie schon früh in Rückstand geraten war.

Joel Mendes trifft zum verdienten 1:1

Allerdings, Fabian Hegele im Tor der Kuppenheimer machte eine Chance nach der anderen zunichte. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff musste er sich geschlagen geben. Alexander Stricker hatte sich auf rechts durchgesetzt und Joel Mendes zum absolut verdienten 1:1 getroffen.

„Matchplan gut umgesetzt“

„Wir haben unseren Matchplan gut umgesetzt, Torchancen herausgespielt“, war Kautzmann mit der ersten Halbzeit zufrieden. Entsprechend eingestellt sollte es in die zweite gehen. „Wir sind gut ins Spiel zurückgekommen“, analysierte er den Beginn der zweiten 45 Minuten, in denen sich aber in den ersten 15 bis 20 Minuten keine echte Tormöglichkeit ergeben habe. Die erste große sollte Radolfzell haben. Aber Hegele blieb erneut Sieger.

„Ein Remis wäre gerecht gewesen“

Ein Radolfzeller Ballverlust leitete einen schnellen Angriff der Kuppenheimer ein, der zum 2:1 für die Gastgeber führte. Logisch nach dem bisherigen Spielverlauf: Radolfzell machte auf, wollte den erneuten Ausgleich. Aber die Platzherren nutzten die Räume, kamen zu späten Toren und einem zu hoch ausgefallenen Erfolg. „Unterm Strich“, so Kautzmann, „wäre ein Remis gerecht gewesen.“

FC Radolfzell: Esposito, Zimmermann (75. Zidan), Erdmann, Stricker, Wehrle, Schlachter, Hlavacek, Schmidt, Mendes (72. Krieg), Strauß (80. Mair), Hain. – Tore: 1:0 (29.) Grünbacher, 1:1 (41.) Mendes, 2:1 (67.) Götz, 3:1 (83.) Herbote, 4:1 (85.) Edngel. – SR: Bertschat.