Fußball-Verbandspokal, 2. Runde: FC Radolfzell – SpVgg F.A.L. 3:1 (2:0).

Radolfzell kontrollierte F.A.L.

– In den ersten 20 Minuten hatte der FCR das Spiel klar im Griff, kam aber gegen die gut gestaffelte Abwehr von F.A.L. nicht so richtig zum Abschluss. In der 23. Minute die erste Möglichkeit für den FCR, aber der gute Torhüter der Gäste hielt den Ball. Dann die 27. Minute: Nach einem herrlichen Angriff über rechts setzte sich Hain zur Grundlinie durch. Seinen Pass in die Mitte musste Niedhardt nur noch über die Linie schieben. In der 31. Minute schon das 2:0: Angriff über rechts. Der erst 17-jährige Zimmermann hob den Kopf und bediente am langen Pfosten Krüger, der ins leere Tor köpfte. In der 55. Minute die erste F.A.L.-Chance. Der Schuss von Ruddies, er hatte gesehen, dass der Radolfzeller Torhüter weit vor dem Tor stand, ging aber drüber. In der 64. Minute ein Freistoß von Krüger, aber der gute F.A.L.-Torhüter hielt. In der 76. Minute fiel das 3:0. Den Pass von Wehrle in die Spitze nahm Niedhardt gekonnt an und versenkte den Ball im rechten unteren Eck. Die Vorentscheidung war gefallen. Radolfzell hatte zudem einen Spieler mehr und kontrollierte die Partie. In der 86. Minute gelang Senn mit einem wunderschönen Freistoß genau in den Winkel der Ehrentreffer. (km)

Tore: 1:0 (27.) Niedhardt, 2:0 (31.) Krüger, 3:0 (76.) Niedhardt, 3:1 (85.) Senn. – SR: Renner. – Z: 200. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Huber (SpVgg).

Dettingen-Dingelsdorf bleibt Ehrentreffer verwehrt

SG Dettingen-Dingelsdorf – DJK Donaueschingen 0:4 (0:0). – Mit einem am Ende deutlichen Ergebnis zog die DJK ins Achtelfinale ein, dank ihrer Kaltschnäutzigkeit vor dem Tor und insbesondere ihres Goalgetters. Ganz spiegelt dieses Ergebnis jedoch den Verlauf nicht wider. Über lange Zeit hielt die SG sehr gut mit. In der ersten Hälfte überließen die Hausherren den Gästen vornehmlich die Spielkontrolle, um aus einer kompakten Grundordnung bei Ballgewinn schnell umzuschalten. Auf beiden Seiten waren vorerst keine nennenswerten Chancen zu verzeichnen. In der 37. Minute die beste Gelegenheit. Degen schloss aus knapp 20 Metern ab, sein Ball krachte gegen den Pfosten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm das Spiel etwas Tempo auf. Wieder hatte die SG eine Riesenmöglichkeit. Skusa setzte sich durch, seine Hereingabe setzte Raff aus kurzer Entfernung neben das Tor (47.). In 52. Minute klärte Vesenmeyer. Gute zehn Minuten später setzten die Gäste zum ersten Mal Ohnmacht in Szene, der vollstreckte einen Konter eiskalt. Das 0:2 resultierte aus einem Freistoß von Schneider. Die SG gab sich nicht auf, versuchte weiter mutig nach vorn zu spielen. Dadurch hatten die Gäste natürlich mehr Räume. Einer dieser Konter führte zum 3:0 durch Ohnmacht. Den Schlusspunkt setzte er mit einem an ihm verschuldeten Strafstoß (88.). Zuvor hatte Haug für die SG erneut nur Aluminium getroffen. Der mehr als verdiente Ehrentreffer blieb der SG verwehrt. (sb)

Tore: 0:1 (60.) Ohnmacht, 0:2 (72.) Schneider, 0:3 (78.) Ohnmacht, 0:4 (88.) Ohnmacht. – SR: Heilig.

Fulminante Schlussphase bringt Stockach eine Runde weiter

VfR Stockach – SV Denkingen 5:2 n.V. (0:2, 2:2). – Der VfR Stockach hat sich in einer fulminanten Verlängerung ins Achtelfinale des Verbandspokals geschossen. Im Landesligaderby mit Nachbar Denkingen hatte es lange Zeit nicht nach einem solch deutlichen Erfolg ausgesehen. Die oberen Linzgauer gingen in der achten Minute durch einen Fernschuss von Julian Sautter 1:0 in Führung. Die Gäste spielten aggressiv und machten durch Jonathan Scheike nach einer Hereingabe von Alexander Seitz das 2:0. Der VfR hatte mehr Ballbesitz, hatte jedoch Probleme, am eng gestaffelten Mittelfeld vorbeizukommen. Nach dem Wechsel kam der VfR gut ins Spiel und hatte kurz danach eine gute Chance durch Zulji. Der Schuss ging aber knapp über die Latte. In der 52. Minute passierte es: Nach einem stark getretenen Eckball von Zulji traf Henkel zum 1:2. Die Stockacher wurden nun stärker, Denkingen hatte dennoch Chancen, Widmann die beste. Aber der VfR machte kurz vor dem Ende durch Henkel das 2:2. Sinziani war gefoult worden. (fek)

Tore: 0:1 (8.) Sautter, 0:2 (23.) Scheike, 1:2 (52.) Henkel, 2:2 (84.) Henkel (FE), 3:2 (93.) Sinziani, 4:2 (102.) Zulji, 5:2 (104.) Sinziani. – SR: Gumz. – Z: 110.

Zwei Partien stehen noch aus. Gottmadingen-Bietingen spielt am 4. September, 17.30 Uhr (nicht wie fälschlich gemeldet am 18. September) gegen den Rielasingen-Arlen. Am 18. September (19 Uhr) trifft der FC 08 Villingen auf den SC Pfullendorf.