Fußball-Verbandsliga: FC Teningen – FC 03 Radolfzell (Samstag, 15.30 Uhr, F.-Meyer-Stadion). – Der Aufsteiger, dem der Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga gelang, ist kein Unbekannter im südbadischen Oberhaus. Er spielte jahrelang in der Verbandsliga und zwei Jahre in der Oberliga. Gerne denkt Radolfzell an die Saison 09/10 zurück, damals besiegte es den FC Teningen in der Relegation und stieg nach vielen Landesligajahren wieder in die Verbandsliga auf.

Schon das dritte Spiel in dieser Woche

Für beide Mannschaften ist es schon das dritte Spiel in einer Woche. Waren doch beide am Mittwoch im Rothaus-Pokal im Einsatz. Beide gewannen und stehen in der dritten Runde. Teningen gewann nach 1:4 zur Pause noch 7:4 in Stadelhofen. Da sieht man sicher eine Tugend der Teninger: „Niemals aufgeben!“ Radolfzell hatte es da etwas einfacher gegen den Landesligisten F.A.L. Der FCR erledigte die Sache sehr konzentriert, Trainer Kautzmann konnte mit der Leistung und dem 3:1 zufrieden sein. Einziger Wermutstropfen: Der erst 17-jährige Marc Zimmermann verletzte sich an der Schulter.

Radolfzell reist hochmotiviert nach Teningen

Radolfzell reist sicher hoch motiviert nach Teningen, will diese guten Leistungen bestätigen. Kautzmann sagte in der Pressekonferenz nach dem Pokalspiel: “Der FCR tut sich immer schwer gegen tief stehende Gegner“. Den erwartet er auch am Samstag, hofft aber trotzdem auf einen positiven Ausgang in Teningen und, trotz einiger Ausfälle (Stricker Urlaub, Zimmermann und Aichem verletzt), auf eine schlagkräftige Mannschaft. Mit Wehrle (Urlaub beendet), Schmidt (Verletzung auskuriert) kommen einige Spieler wieder dazu.

Mettnauteam ist leichter Favorit

Sicher ist der FCR leichter Favorit. Nach dem tollen Spiel und dem Sieg vergangene Woche gegen Offenburg sollte die Mannschaft diese Leistung nun bestätigen. Teningen wird als Aufsteiger sicher erst mal abwarten und auf Fehler von Radolfzell warten. (km)

SC Pfullendorf überzeugt in Lahr phasenweise

FC Waldkirch – SC Pfullendorf (Sonntag, 15 Uhr, Elzstadion). – 3:0 gewann der SCP vergangenen Samstag seine Heimpremiere gegen Lahr, nachdem die Linzgauer in Donaueschingen nicht über eine Punkteteilung hinausgekommen waren. Aber kein Verbandsligateam ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Damit bewahrheitet sich schon früh die Meinungen viele Verbandsligaprotagonisten, dass jeder jeden schlagen kann. Zwar besiegten die Rot-Weißen den letztjährigen Stolperstein SC Lahr deutlich, überzeugten aber nur phasenweise.

In der zweiten Halbzeit Spiel kontrolliert

„Unser Positionsspiel war nicht so gut, sodass wir erst zur zweiten Halbzeit die Kontrolle über das Match hatten“, sagt Trainer Adnan Sijaric, der mit dem Gesamtauftritt dennoch zufrieden war. „Wir waren von Anfang an sehr präsent, und es war meiner Mannschaft anzumerken, dass sie diesen Heimsieg unbedingt wollte.“

Waldkircher Wechselbad der Gefühle

Waldkirch erlebte beim Saisonstart ein Wechselbad der Gefühle. Zum Auftakt gab es trotz fast 90-minütiger Unterzahl ein 2:2 gegen Radolfzell. In Kehl kassierte das Team des neuen Trainers Jan Ernst ein 3:6. Noch deftiger erging es ihm im Pokal beim 1:8 gegen den Freiburger FC. Sijaric lässt sich von solchen Resultaten nicht beeinflussen.

Adnan Sijaric fordert „Topleistung“

„Wir haben erstmal vor jedem Gegner Respekt, und die Ergebnisse zeigen jetzt schon, dass in der Klasse jeder jeden schlagen kann“, so Sijaric, der eine „Topleistung“ fordert. „Wir sind gut drauf und wollen auch auswärts dreifach punkten.“ Ein Kraftproblem beim Gegner sieht der SCP-Coach angesichts dessen Englischer Woche nicht. Allgemein vermutet er, dass das 1:8 in den Köpfen keine allzu große Rolle spielt. Personell steht der Einsatz von Marena (Grippe) auf der Kippe. Zudem trainiert Gruler (Leistenschmerzen) nur dosiert. (stl)