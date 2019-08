Fußball-Verbandsliga: FC Teningen – FC Radolfzell 2:2 (0:2). – Radolfzell begann sehr konzentriert und hatte in der 5. Minute bereits die erste Möglichkeit durch Niedhardt, der Teninger Keeper konnte jedoch den Abschluss halten.

Auch Bisinger hält

In der 8. Minute dann die erste Möglichkeit von Teningen, aber auch der Radolfzeller Torhüter Bisinger parierte. In der 9. Minute dann das Tor für die Gäste.

Regionalsport Schwarzwald FC 08 Villingen verpflichtet Patrick Peters Das könnte Sie auch interessieren

Einen Schuss von Hain kann der Torhüter nur zu Seite abklatschen lassen. Torjäger Stauß musste nur noch zur Führung einschieben. Danach hatte Radolfzell das Spiel im Griff. Es gab kleinere Möglichkeiten auf beiden Seiten, die besseren hatte aber der FC 03 Radolfzell.

Stauß legt nach

In der 34. Minute dann wieder Strauß – 0:2. Nach der Pause kam Teningen besser aus der Kabine, aber ab der 65. Minute hatte dann Radolfzell wieder das Spiel unter Kontrolle. Alles deutete auf einen Gäste-Sieg hin. Der FCR hatte noch mehrere Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht nutzen. Dann machten sich die Gäste mit unnötigen Fouls um den eigenen Strafraum selbst das Leben schwer. Die Gastgeber hingegen kamen in der Folge immer wieder zu guten Abschlüssen.

Strafstoß zum Anschluss

Nach einem Foul entschied der Schiedsrichter in der 79. Minute dann auf Elfmeter für die Gastgeber. Saggiomo verwandelte den Strafstoß zum 1:2. Danach drängten die Teninger und Radolfzell schaffte es nicht, mit einem Konter die Entscheidung herbeizuführen. Als in der 90. Minute auf Freistoß an der Strafraumgrenze der Gäste gepfiffen wurde, ließ sich Winkler die Chance nicht nehmen und traf unhaltbar zum 2:2.

Tore: 0:1 (9.) Strauß, 0:2 Strauß (34.), 1:2 Saggiomo (79./FE), 2:2 V. Winkler (90.). – SR: Heilig (Hochrein). – Z: 150.

FC Radolfzell: Bisinger, Swiderski (72. Minute Krieg) Niedhardt (90. Mendes), Erdmann, Wehrle, Schmidt (56. Schlachter), Zidan, Strauß (89. Min. Knappe), Hain , Krüger, Hlavacek.