Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FV Ravensburg (Sonntag, 15 Uhr, Talwiese). – Es war kein guter Spieltag für den 1. FC Rielasingen-Arlen, der zuletzt mit 0:4 in Neckarsulm unterlag. Es war allerdings kein guter Spieltag überhaupt für die Aufsteiger, denn alle vier Oberliga-Neulinge kamen mehr oder weniger unter die Räder. Das zeigt die Schwere der Aufgabe, sich in der Oberliga zu behaupten.

Trainer Michael Schilling bemängelte dabei, dass sein 1. FC Rielasingen-Arlen zu einfache Gegentore bekommen habe. Dennoch sah er auch Positives beim Auftritt in Neckarsulm. Die Mannschaft habe nach den Nackenschlägen zum 0:3-Pausenrückstand in der zweiten Hälfte eine gute Reaktion gezeigt, auch wenn an diesem Tag der Gastgeber einfach die bessere Elf gewesen sei.

Der Ausfall von Silvio Battaglia wiegt schwer

Weniger Fehler und eine konzentrierte Mannschaftsleistung sollen dafür sorgen, dass im Heimspiel gegen den FV Ravensburg nun wieder gepunktet wird. Schwer wiegt allerdings der Ausfall von Silvio Battaglia, der in Neckarsulm schon früh mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste. Damit fällt ein weiterer routinierter Spieler bei den Hegauern aus.

Tobias Bertsch ist nach wie vor verletzt, gerade seine Zweikampf- und Laufstärke fehlt enorm. Dennis Klose und Frederick Bruno sind ebenfalls noch nicht einsatzfähig. So freute sich Trainer Schilling diese Woche, dass Christoph Matt wieder im Mannschaftstraining dabei war und vielleicht eine Option am Sonntag sein kann.

Dann geht es im südbadisch-oberschwäbischen Derby gegen den FV Ravensburg zum ersten Mal überhaupt um Punkte. Die Gäste kamen etwas schleppend in die Saison. Null Zähler, null Tore hieß es nach zwei Spieltagen, doch dann kam beim 7:3-Sieg gegen die SGV Freiburg der Befreiungsschlag. Elf Punkte holten die Ravensburger aus den folgenden fünf Spielen.

Das etwas glückliche 1:1 am vergangenen Wochenende gegen den FC 08 Villingen war zwar etwas ernüchternd, viel schlimmer traf die Ravensburger aber der Ausfall des besten Torschützen der letzten Jahre, Raman Soyudogru. Die Diagnose Achillessehnenriss ist ein schwerer Schlag für die Mannschaft aus Oberschwaben, die die vergangenen drei Saisons jeweils auf Rang sechs beendete.

Zwei Gästespieler feiern Wiedersehen im Hegau

Für zwei Gästespieler kommt es beim Derby am Wochenende zu einem Wiedersehen: Moritz Strauß und Philipp Altmann. Die Ravensburger Leistungsträger, die auch schon in Rielasingen positive Spuren hinterlassen haben, sind auf der Talwiese wohlbekannt.