Südbadischer Vereinspokal, 2. Runde: SC Gottmadingen-Bietingen – 1. FC Rielasingen-Arlen (heute, 17.30 Uhr, Sportplatz Katzental). – Nachdem die 2. Runde schon vorab ausgelost worden war, mussten beide Mannschaften „nur“ die erste Runde überstehen, damit der SC auf seinen Wunschgegner trifft. Der Eigenanteil wurde mit den klaren 4:1 in Gutmadingen eingebracht. Nach frühem 2:0 wurde das Tempo herausgenommen und der Gegentreffer kassiert. Am Ende konnte der SC aber noch zulegen. Der Oberligist musste in Überlingen zweimal einem Rückstand nachlaufen, machte aber in den Schlussminuten den Knopf drauf.

Belohnung für die letzte Pokalrunde

Die SC-Trainer sehen das Spiel als Belohnung für die letzte Runde. Denn dort wurde mit dem Gewinn des Bezirkspokals der Grundstein zur Teilnahme am Verbandspokal gelegt. „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen“, ist ihre Ansage. „Natürlich haben wir Respekt, werden uns aber nicht verstecken. Den Gast erwarten wir mit einer starken Formation, denn mit Sicherheit sind noch einige Stationen eingeplant.“

Fünf Kilometer trennen Katzental und Talwiese

Ganze fünf Kilometer trennen die Talwiese vom Katzental. Doch ein Derby zwischen beiden ersten Mannschaften war in den letzten Jahrzehnten eher die Ausnahme. Beide spielten meist in unterschiedlichen Ligen. Die letzten Derbys fanden 2010/11 statt – in der Bezirksliga. Ansonsten spielte Gottmadingen-Bietingen lange höherklassig, 2010/11 aber stieg Rielasingen-Arlen in die Landesliga auf.

Achtelfinaleinzug natürlich das Ziel

Auf der Talwiese hat man die gute Entwicklung des Gastgebers verfolgt. Eine junge und ehrgeizige Mannschaft. Aber natürlich will der 1. FC ins Achtelfinale einziehen. Gerade im Verbandspokal gab es immer wieder hochinteressante Partien. Das 1:7 in Stuttgart wurde besprochen. Die Leistung in der ersten Halbzeit war gut, in der zweiten setzte sich die Klasse des VfB II mit einem tschechischen Nationalspieler und Jugendnationalspielern nicht unerwartet durch. Sieben Gegentore hätte es nicht unbedingt bedurft. Weiterhin verletzt fehlen mit Tobias Bertsch, Christoph Matt, Frederick Bruno und Dennis Klose Kaderspieler. (re/te)