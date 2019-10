Fußball, SBFV-Pokal-Achtelfinale: FC Denzlingen – FC 03 Radolfzell 3:2 (1:2). – In der Anfangsphase wollte keine Mannschaft einen Fehler machen. Beide Teams standen gut in der Abwehr. In der siebten Minute gab es eine erste Möglichkeit für Denzlingen, der Ball konnte aber geklärt werden.

Ausgleich lässt nicht lange auf sich warten

In der 16. Minute dann Strafstoß für Denzlingen. Dichtel ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 1:0. In der Folge wurde der FCR besser und kam seinerseits zu Chancen. In der 33. Minute dann das verdiente 1:1. Stricker lief auf den Torwart zu und spielte ihn aus. Beim Versuch zu klären, schoss er Krieg an und der Ball lag im Tor. Radolfzell hatte nun das Spiel im Griff und ging zwei Minuten später in Führung. Krüger legte den Ball nach einem langen Ball direkt in die Mitte auf Stricker, und der schoss zum 2:1 ein. So ging es in die Pause.

Radolfzell hatte alle Hände voll zu tun

Nach dem Wechsel kam Denzlingen hochmotiviert aus der Kabine. Radolfzell hatte alle Hände voll zu tun, um den Ausgleich zu verhindern, konnte selbst aber Konterchancen nicht nutzen. In der 78. Minute war die Gäste-Abwehr unaufmerksam, sodass Dees ungehindert nach einer Ecke einköpfen konnte. Jetzt setzte Denzlingen alles auf eine Karte und belohnte sich in der 89. Minute selbst. Nach einem Durcheinander konnte Dichtel zum nicht unverdienten 3:2 einschieben.

Tore: 1:0 (16./FE) Dichtel, 1:1 (34.) Krieg, 1:2 (37.) Stricker, 2:2 (79.) Dees, 3:2 (89.) Lawson. – SR: Nasser.

Heimspiel gegen Bühlertal

FC 03 Radolfzell – SV Bühlertal (Samstag, 14.30 Uhr). – Nach der Pokalniederlage in Denzlingen beendet der FC 03 die Englische Woche mit einem Heimspiel. Der Aufsteiger war im Pokal ausgeschieden und hatte nicht wie die Mettnauer am Donnerstag ein Spiel, was sicherlich als Vorteil zu werten ist. In der Liga kam Bühlertal schlecht aus den Startlöchern, ehe am vergangenen Wochenende der erste Sieg eingefahren wurde, und das ausgerechnet beim starken Auggen. Somit ist die Elf von Trainer Steffen Kautzmann vorgewarnt, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und den Gegner nicht am Tabellenplatz zu messen, auch wenn die Statistik für die Mettnauer spricht. Von vier Spielen gegeneinander konnte Radolfzell zwei gewinnen bei einer Niederlage.

Radolfzeller Heimsieg sicher machbar

Bei den Gästen fehlen zwar herausragende Spieler, die auch mal ein Spiel alleine entscheiden können. Der SV Bühlertal lebt vom Kollektiv. Daher ist die Mannschaft schlecht auszurechnen. Wenn die Radolfzeller nach dem Pokalaus wieder voll konzentriert die Aufgabe angehen, ist ein Heimsieg aber sicherlich machbar. (km)