Herr Beirer, das Wichtigste zuerst: Wie geht es Ihnen?

Danke, gut soweit. Auch wenn ich mir natürlich wie jeder andere Sorgen mache wegen des Corona-Virus. Ich versuche, so gut es geht, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Das tut zwar weh, ist aber die einzige Möglichkeit in diesen Zeiten, sich selbst und vor allem andere nicht zu gefährden.

Sie sind seit Ihrem Motorrad-Unfall beim Grand Prix in Bulgarien 2003 querschnittsgelähmt. Sind Sie durch das Corona-Virus besonders gefährdet?

Das kann mir keiner so genau sagen. Zwar ist meine Lungenfunktion durch die Verletzung nicht extrem beeinträchtigt. Die Querschnittslähmung ist aber sicher nicht von Vorteil im Fall einer Erkrankung.

Pit Beirer zu seiner aktiven Zeit 2001. Inzwischen ist er Sportdirektor bei KTM in Österreich. | Bild: unbekannt

Ihr Spitzname als Sportler war Pitbull. Auch nach dem Unfall haben Sie sich in Rekordzeit wieder zurück ins Leben gekämpft. Hilft Ihnen Ihr Naturell, in diesen Zeiten optimistisch zu bleiben?

Mein Kampfgeist ist ungebrochen, so war es schon immer – beim Sport, nach meinem Unfall, im Job und jetzt auch in diesen schweren Zeiten. Ich schaue lieber optimistisch nach vorne und gehe auf Attacke. Darauf nimmt das Virus zwar sicher keine Rücksicht, wenn der Beirer gerade in der Nähe ist. Doch Angst ist ein ganz schlechter Begleiter in diesen Tagen. Wie sagt man so schön: Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.

Sport war immer ein großer Teil Ihres Lebens, auch nach dem Unfall. Wie wichtig ist er für Sie in Zeiten von Corona?

Extrem wichtig. Wer Sport treibt, ist nicht nur körperlich fitter. Auch der Geist ist wacher. Ich habe in meinem Haus in Simbach einen Fitnessraum, den ich intensiv nutze, schaue aber auch, dass ich an jedem zweiten Tag mit dem Bike an die frische Luft komme. Da bin ich stur wie ein Esel, wenn es um den Sport geht.

Sie arbeiten beim Motorrad-Hersteller KTM in Österreich. Was macht ein Sportdirektor eigentlich, wenn es keinen Sport gibt?

(lacht) Er hat viel zu tun. Derzeit beschäftige ich mich vor allem mit der Planung von Szenarien für die Zeit nach Corona. Wir haben bei KTM 400 Sportler und Techniker, die in den Startlöchern stehen. Die mussten wir jetzt erst mal stoppen und alle Reisen absagen. 8000 Flüge und Hotelbuchungen mussten storniert werden. Zudem beschäftigt uns die Frage, wie wir das Material im Wert von über 20 Millionen Euro für unseren Sportbetrieb einsetzen. Ganz wichtig ist aber, dass wir die 4000 Arbeitsplätze bei KTM erhalten können.

Sie wohnen in Deutschland, können aber auch über den Tellerrand hinaus nach Österreich schauen. Wie unterschiedlich ist aus Ihrer Sicht die Vorgehensweise beim Kampf gegen Corona in beiden Ländern?

In Österreich hat Bundeskanzler Kurz relativ hart und entschlossen eingegriffen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen und die Wirtschaft zu stabilisieren. In Deutschland ist es durch das politische System natürlich etwas schwieriger. Ich finde aber, dass auch bei uns schnell nachgezogen wurde. Natürlich ist es bitter, wenn man im Steigflug ist und einem plötzlich ein Flügel herausgerissen wird. Aber ob in Bayern oder am Bodensee: Die Menschen im Süden Deutschlands zeichnen sich genauso wie die Österreicher durch Mut, Entschlossenheit und Kampfgeist aus und werden die Krise bewältigen. Da bin ich ganz sicher.

2017 erhielt Pit Beirer (rechts) den Ehrenbrief der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen.

Wie oft sind Sie noch am Bodensee?

Leider zu selten. Ich bin immer noch sehr heimatverbunden, vier bis fünf Autostunden von Simbach nach Ludwigshafen sind aber einfach zu viel, um kurz mal in die alte Heimat fahren zu können. Leider.

