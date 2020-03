von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC Waldkirch 1:1 (0:0). – Unentschieden trennte sich der SC Pfullendorf vom FC Waldkirch am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz im Tiefental. Intensiv ging es im ersten Spiel der Rückrunde auf dem Pfullendorfer Kunstgrün zu. Bereits nach 53 Sekunden musste Waldkirchs Keeper Lukas Lindl bei Caltabianos Distanzknaller per Faustabwehr klären.

Beide Mannschaften können ihre Chancen nicht verwerten

Die erste Großchance der Partie verzeichneten jedoch die Gäste, nachdem sich Stephan Disch im Rücken von Jonas Keller davonstahl, den Ball am langen Pfosten jedoch neben das Ziel setzte. Fünf Zeigerumdrehungen später beinahe das Ebenbild auf der anderen Seite, nachdem Frank Stark mit einem Diagonalball die Gästeabwehr aushebelte, Lindl dann aber unkonventionell Waldraffs Schuss zur Ecke lenkte.

Der daraus resultierende Standard führte fast zum Pfullendorfer 1:0, Samuel Fischer setzte seinen Kopfball jedoch knapp über das Gehäuse. Wenig später köpfte auf der anderen Spielfeldseite Pfullendorfs Abwehrmann Stefan Zimmermann nach Sautters Eckball ebenfalls über das Ziel. Danach fand Waldkirch besser ins Spiel und hielt gut dagegen.

Remis durch Pfullendorfer Eigentor

Neun Minuten waren im zweiten Spielabschnitt gespielt, als den Linzgauern die Führung glückte. Mit einem genialen Pass setzte Frank Stark Teamkollege Felix Waldraff in Szene, der vor Keeper Lindl die Nerven behielt. Doch nur zwei Minuten später hätte der FC Waldkirch beinahe den Ausgleich besorgt. Nach einem Ballverlust in der Spieleröffnung des SCP lief FCW-Torjäger Sandro Rautenberg frei auf das Heimtor zu, Sebastian Willibald im Pfullendorfer Kasten aber machte sich ganz lang, lenkte das Spielgerät gerade noch mit den Fingerspitzen zur Ecke.

Wenig später klingelte es dann aber doch im SCP-Gehäuse, nachdem Abwehrmann Zimmermann eine scharfe Hereingabe von Stephan Disch unglücklich ins eigene Tor lenkte – 1:1. Danach passierte in beiden Strafräumen nicht mehr viel. Die Gastgeber rannten immer wieder ins Abseits, der FC Waldkirch blieb bei seinen Angriffsbemühungen in der vielbeinigen SCP-Defensive hängen. Zwar war der FC Waldkirch dem Sieg in den Schlussminuten näher, das Remis ging jedoch an diesem Märznachmittag in Ordnung.

Tore: 1:0 (54.) Waldraff, 1:1 (58./ET) Zimmermann – SR: Heilig (Klettgau) – Z: 180