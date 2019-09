von unserer Sportredaktion

Volleyball, Regionalliga Frauen: USC Konstanz – DJK Schwäbisch Gmünd (Samstag, 16 Uhr, Schänzlehalle Konstanz). – Neue Liga, neue Trainerin, altes Team – zumindest zu großen Teilen. Denn nach dem Aufstieg und einem beruflich bedingten Trainerwechsel, blieb die erste Frauenmannschaft des USC Konstanz fast vollständig bestehen. Am kommenden Samstag steht nun der erste Spieltag in der Regionalliga an.

Neue Trainerin

Für Erfolgstrainer Jens-Peter Neuberth, den es aus beruflichen Gründen nach Karlsruhe gezogen hat, kam im Juni Alina Lupu. „Wir sind froh, dass wir mit Alina eine engagierte und erfahrene Trainerin für uns gewinnen konnten“, zeigte sich der USC-Vorsitzende Harald Schuster sehr zufrieden mit der Verpflichtung. Die gebürtige Rumänin, die seit neun Jahren in Deutschland lebt, hat früher selbst in der ersten und zweiten Liga ihres Heimatlandes als Zuspielerin auf dem Feld gestanden.

Athletik im Vordergrund

„Alina legt viel Wert auf Athletik und erwartet, dass wir in jedem Training alles geben“, beschreibt die frisch ernannte Mannschaftsführerin Britta Steffens ihren Stil. Den Posten wird sich Steffens mit Lina Hummel teilen, die vergangenes Jahr nach ihrer zweiten Babypause zunächst nur aushelfen konnte und diese Saison voll dabei sein will. Personell musste der USC Konstanz kaum Abgänge kompensieren. Marie Bertschinger (früher Dinkelacker) erwartet Nachwuchs, wird aber Alina Lupu als Co-Trainerin unterstützen. Angelika Kornblum wird aus beruflichen Gründen in der zweiten Mannschaft spielen und Eva Dubbins pausiert. Auf der Mittelblockposition ist dafür die erfahrene Felicitas Piossek zum Team gestoßen. Neuzugang Camilla Zametica wird hauptsächlich auf der Diagonalposition zum Einsatz kommen.

Hohe Hürde zum Auftakt

Gleich am ersten Spieltag hat der USC Konstanz mit dem Drittplatzierten der vergangenen Saison, der DJK Schwäbisch Gmünd, eine hohe Hürde vor sich. Verstecken muss sich die Mannschaft von Trainerin Alina Lupu jedoch nicht. Beim Vorbereitungsturnier zwei Wochen vor Saisonstart konnte der USC einen Sieg gegen die DJK verbuchen. „Das hat natürlich für die reguläre Saison keine Aussagekraft. Dennoch wissen wir, dass wir mithalten können“, so die Rumänin. Entsprechend selbstbewusst will ihre Mannschaft am Samstag auftreten. (pr)