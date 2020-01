Benedikt Hoffmann heißt der Sieger beim dritten Lauf der Hegau- Bodensee-Crosslauf-Serie. Der Spitzenläufer mit Wohnsitz in Stockach gewann souverän im Wollmatinger Schwaketental. Dadurch bleibt es spannend bis zum Schluss, da beim ersten Lauf in Radolfzell Jens Ziganke (Reichenau) siegte und beim zweiten Durchgang in Stockach der Konstanzer Florian Röser gewann. Die Anwärter auf den Gesamtsieg müssen den nächsten Lauf auf der Reichenau und den Abschluss-Wettkampf in Meersburg bestreiten.

Benedikt Hoffmann, zuletzt bei der Berglauf-WM in Südamerika zweitbester Deutscher, benötigte für die drei Runden in Konstanz 26:31 Minuten. Ihm folgten Claudio Schmidke vom LC Schaffhausen (26:55 Minuten) und der Ludwigsburger Benjamin Mannsdörfer, der für die Acht-Kilometer-Strecke 28:03 Minuten benötigte.

Bei den Frauen steht die Gesamtsiegerin bereits fest. Nadja Willenborg vom TV Konstanz, die die vorangegangenen beiden Läufe gewonnen hatte, war auch in Wollmatingen nicht zu stoppen. Nach 30:34 Minuten blieb die Uhr für die Konstanzerin stehen.

Den zweiten Platz holte Paulina Wolf vom TSV Reute in 30:58 Minuten vor Melanie Schneider vom LC Schaffhausen (31:45 Minuten). Die sympathische Schweizerin muss bei den folgenden Läufen punkten, da die viertplatzierte Schwarzwälderin Evi Polito noch Chancen auf das Podest hat. (fk)

Ergebnisse

Schülerinnen und Schüler

w. Kinder U8: 1. Krasning, Greta, PTSV Konstanz 04:49,5; w. Kinder U10: 1. Lang, Marlene, LG Radolfzell, w. Kinder U12: 1. Christen, Lealie, 03:35,4, w. Jugend U14: 1. Joham, Maya, TV Rielasingen, 07:50,6; w. Jugend U16: 1. Mätzke, Marla, TuS Iznang, 08:17,6; m. Kinder U8: 1. Rothmund, Kaleo, TV Rielasingen, 04:11,3; m. Kinder U10: 1. Rothmund, Kimo, TV Rielasingen, 03:50,8, m. Kinder U12: 1. Fenner, Timothy, LG Radolfzell, 03:34,9; m. Jugend U14: 1. Aboutaib, Marwan, TV Rielasingen, 07:37,1, m. Jugend U16: 1. Bartels, Benedict, 06:36,9.

Jugend und Kurzstrecke

w. Jugend U18: 1.Kautz, Eva Lotta, TV Konstanz, 11:30,6; w. Jugend U20: 1. Zumkehr, Carla, PTSV Konstanz, 11:26,3; Frauen Kurzstr.: 1. Wieland, Mona, TV Konstanz, 11:12,3; m. Jugend U18: 1. Wieland, David, TV Konstanz, 09:13,7; m. Jugend U20: 1. Fülle, Robert, LG Radolfzell, 09:13,1; Männer Kurzstr.: 1. Kneis, Pascal, TV Konstanz, 09:45,5

Hauptlauf Gesamtwertung

Frauen: 1. Willenborg, Nadja, TV Konstanz, 30:34,9, 2. Wolf, Paulina, Reute, 30:58,0, 3. Schneider, Melanie, Schaffhausen, 31:45,7; Männer: 1. Hoffmann, Benedikt, TSG Heilbronn, 26:31,9, 2. Schmidtke, Claudio, Schaffhausen, 26:55,7, 3. Mannsdörfer, Benjamin, Ludwigsburg, 28:03,3

Hauptlauf Altersklassen

Frauen: 1.Willenborg, Nadja, TV Konstanz, 30:34,9; W30: 1. Schneider, Melanie, LC Schaffhausen, 31:45,7; W35: 1. Winzer, Sandra, 38:21,5; W40: 1. Polito, Evi, LG Hohenfels, 32:27,2; W45: 1. Carl, Monica, LG Welfen, 32:35,6; W50: 1. Vochazer, Jutta, TSV Wald, 37:32,5; W55: 1. Muhl, Brigitte, Tristar Schaffhausen/VMC, 46:21,2; W60: 1. Hertrich, Marianne, gemeinsamfit, 45:47,1; Männer: 1. Schmidtke, Claudio, LC Schaffhausen, 26:55,7; M30: 1. Müller, Philipp, TSV Krofdorf-Gleiberg, 28:11,9; M35: 1. Hoffmann, Benedikt, TSG Heilbronn, 26:31,9; M40: 1. Hüsler, Stefan, LC Schaffhausen, 29:29,0; M45: 1. Kurz, Oliver, VfL Waiblingen Triathlon, 30:36,8; M50: 1. Schreiber, Harald, TSV Aach Linz, 31:08,0; M55: 1. Single, Patrick, TV Konstanz, 34:35,2; M60: 1. Borsutzky, Manfred, TSV Reute Runners, 34:49,5; M65: 1. Hörth, Michael, ASC Konstanz, 36:10,9.; M75: 1. Grinda, Peter, TV Konstanz, 43:32,5