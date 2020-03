Frauenhandball: Bei den Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach wird weiterhin auf Hochtouren am Kader für die kommende Spielzeit gearbeitet. Nun können die Verantwortlichen eine wichtige Personalie vermelden: Mit Nadja Greinert verlängert eine langjährige Leistungsträgerin und die aktuell erfolgreichste Allensbacher Torschützin ihren Vertrag.

„Wir sind unglaublich froh, dass Nadja weiterhin den Leistungshandball in Allensbach mitprägt. Sie ist als Mitglied des Spielführerinnentrios einer der Köpfe der Mannschaft und ein unheimlich wichtiger Baustein im Teamgefüge“, erklärt HSA-Vorstand Andreas Spiegel. Die 26-Jährige spielt seit der C-Jugend für den SV Allensbach und debütierte bereits mit 16 Jahren im aktiven Bereich.

Auch Laura Epple bleibt

Aktuell steht die Linkshänderin mit 91 Toren auf Platz sechs der Torjägerliste der 3. Liga Süd und hat auch in der Abwehr ihre Qualitäten. „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr beim SVA. Das Umfeld und das Team geben mir ein gutes Gefühl, deshalb habe ich mich für die Verlängerung meines Vertrags entschieden“, so Nadja Greinert.

Auch Laura Epple wird weiterhin für den SV Allensbach auflaufen. Die 23-Jährige kam vor der Saison über die zweite Mannschaft in das Drittligateam und hat sich dort auf ihrer Position Linksaußen auch spielerisch sehr gut zurecht gefunden.

Das sieht auch Epple so: „Ich möchte in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen und freue mich, beim SVA auf hohem Niveau Handball spielen zu können.“ Andreas Spiegel lobt nicht nur die spielerischen Vorzüge von Laura Epple: „Sie ist eine Frohnatur und tut der Mannschaft auch als Mensch unglaublich gut.“

Verlassen hingegen werden den SV Allensbach Leonie Scholl und Jennifer Grathwohl. Scholl spielt bereits in ihrer dritten Saison beim Club vom Bodensee. Nach der Beendigung ihres dualen Studiums zieht es die Rückraumspielerin zurück in die Heimat, „obwohl ich mich beim SVA immer sehr wohl gefühlt habe“, so die 21-Jährige und ergänzt: „In den drei Jahren konnte ich mich vor allem persönlich weiterentwickeln und viele schöne Erfahrungen mit der Mannschaft sammeln.“ Andreas Spiegel bedauert den Abschied: „Mit Leo verlieren wir eine tolle Handballerin und Persönlichkeit, die sich sowohl in die Mannschaft als auch im Verein stark eingebracht hat.“

Sechs weitere Spielerinnen haben Verträge für die kommende Saison

Jennifer Grathwohl kam erst vor dieser Spielzeit von der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen. Davor spielte die Kreisläuferin beim HSC Kreuzlingen in der Schweiz. Nach einer schweren Knieverletzung kämpfte sich die 27-Jährige wieder heran. „Das Team und das Umfeld in Allensbach sind gut, aber ich konnte leider nicht wieder zu meinen guten sportlichen Leistungen aus der Vergangenheit finden“, sagt Grathwohl.

Mit Verträgen für die kommende Saison ausgestattet hat der SVA zudem Julia von Kampen, Laura Strosack, Katharina Bok, Kimberly Gisa, Leonie Kuntz sowie Greta Rinkeviciute. (asp)