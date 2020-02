Handball vor 9 Stunden

Muggensturm: Ein starker Gegner, der dem TuS Steißlingen liegt

Die SG Muggensturm/Kuppenheim ist am Samstag zu Gast in der Steißlinger Mindlestalhalle. Die Statistik spricht für die Hegauer: Die letzten fünf Duelle gingen an den TuS Steißlingen.