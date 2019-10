Handball: Nach dem 29:28-Heimsieg gegen Bad Schwartau wollen die Spieler der HSG Konstanz am Samstag erneut in der Schänzlehalle jubeln, wenn ab 20 Uhr der EHV Aue zu Gast ist. Eine ganz wichtige Partie, stehen die Gäste in der Tabelle der 2. Bundesliga doch nur einen Platz vor der HSG Konstanz.

Wir verlosen dreimal zwei Karten für die wichtige Zweitliga-Partie gegen den Tabellennachbarn. Zur Teilnahme genügt eine E-Mail bis Freitag, 12 Uhr, mit dem Betreff „Aue“ an seesport@suedkurier.de