Volleyball-Regionenpokal, Final Four: „Natürlich wollen wir ins Finale“, lautet der Schlachtruf des TSV Mimmenhausen. Der Zweitligist hat noch bestens seinen Sieg im Regionenpokal 2018 in Erinnerung, und das „Highlight“ DVV-Pokal gegen Bundesligist Herrsching sowieso. Ehe Spielertrainer Christian Pampel und seine Crew den Pokal verteidigt und über die Qualifikationshauptrunde am 27. Oktober (Gegner noch nicht bekannt) wieder ins Achtelfinale des Deutschen Pokals vorstoßen können, müssen sie „Hausaufgaben“ in der Meersburger Sommertalhalle erledigen.

Stadt Meersburg zeigt mit Daumen nach oben

„Wenn Freunde anfragen, ist helfen leicht“, sagt Michael Gröer, der Vorsitzende des TuS Meersburg. Die Mimmenhausener hatten beim Nachbarn nachfragen müssen, weil ihre eigene Halle wegen eines Handballspiels nicht zur Verfügung steht. „Die Meersburger sind uns total entgegengekommen“, erinnert sich Pampel dankbar, ich sehe das als nicht selbstverständlich an.“ Auch die Stadt Meersburg zeigte mit dem Daumen nach oben – und so kann am Sonntag ein in der bedeutenden Volleyballregion doch eher seltenes Schauspiel über die Bühne gehen.

„Hallenherr“ Mimmenhausen mit kleinem Vorteil

Drei Zweitligisten und ein „sehr guter Drittligist“ (Pampel) baggern, pritschen und schmettern um den Einzug ins Finale. Dabei hat, zumindest auf dem Papier, der Ausrichter und „Hallenherr“ TSV Mimmenhausen einen kleinen Vorteil. Er trifft im Halbfinale auf den SV Fellbach, der in die Regionalliga absteigen musste. Fellbach, so Pampel, sei nicht stärker als vergangenes Jahr. Und da habe der TSV Mimmenhausen stets gewonnen. „Das erwarte ich auch am Samstag von meinem Team“, lässt er keine Zweifel daran aufkommen, wer ins Endspiel einziehen wird. Allerdings: Erfolg werde sein Team aber nur haben, „wenn es gut spielt“, glaubt Pampel nicht an einen Spaziergang. In diesem „Entweder-oder-Spiel“ könnten die blau-gelben Spieler zeigen, was sie können. In der Liga sei ihnen das noch nicht so überzeugend geglückt. Nur nicht aus lauter Nervosität Eigenfehler in Potenz produzieren, dafür „Struktur ins Spiel bringen“: Dann, da ist sich Pampel sicher, klappt‘s auch mit dem Finale.

Karlsruhe oder Freiburg

Wer sich im anderen Halbfinale durchsetzt? Sowohl der SSC Karlsruhe als auch FT Freiburg sind starke Zweitligateams. Pampel schätzt Karlsruhe ein wenig stärker ein. Am Ende ist es ihm egal, wer auf der anderen Netzseite steht. Hauptsache Mimmenhausen ist dabei. Dann kann Lukas Ott ein ganz besonderes Fest feiern: Einen Pokalerfolg vor heimischem Publikum. Der Meersburger ist ein Ausdruck für die gute Beziehung der beiden Klubs.

Terminplan: 11 Uhr: Freiburg – Karlsruhe, 13 Uhr: Mimmenhausen – Fellbach. – 15 Uhr: Finale.