von unserer Sportredaktion

Fußball: Bevor der SC Pfullendorf sich im Trainingslager im türkischen Belek den Feinschliff für die Rückrunde in der Fußball-Verbandsliga holen will, steht für die Linzgauer der Wintercup im oberschwäbischen Oberzell auf dem Programm. Sollte der SCP am Samstag, 13 Uhr, gegen Gastgeber SV Oberzell gewinnen, würde er im Finale am Sonntag, 15 Uhr, auf den Gewinner der Partie SV Kehlen gegen FC Wangen treffen.

Seine Frühform ebenfalls testen will der Pfullendorfer Ligarivale FC 03 Radolfzell, der am Samstag, 14 Uhr, den SC 04 Tuttlingen empfängt. Und auch der FC Überlingen ist im Einsatz: Zu Gast am Samstag, 14 Uhr, im Stadtwerk am See-Stadion ist der Türkische SV Singen. Der VfR 09 Stockach begrüßt am Samstag um 15.30 Uhr den SV Weingarten im Osterholz-Stadion.

Der SC Gottmadingen-Bietingen testet am Wochenende auf dem Katzental doppelt. Am Samstag um 14 Uhr wird die zuletzt schwächelnde Abwehr gegen den Bezirksligisten FC Öhningen-Gaienhofen gefordert. Ebenfalls um 14 Uhr ist am Sonntag der FV Marbach Gegner des Landesligisten.

Weitere Testspiele am Samstag

TSV Aach-Linz – SV Bermatingen (11:00)

SC Konstanz-Woll. – SV Villingendorf (13:00)

FC RW Salem – FV Walbertsweiler-Reng. (13:30)

SG Reichenau/R.-Wald. – SV Orsingen-N. (14:30)

SV Denkingen – TSV Heimenkirch (14:30)

FC Singen 04 – SV Seedorf (15:00)

Hegauer FV – TSV Nusplingen (15:00)

SpVgg F.A.L. – Spvgg Trossingen (15:00)

Nordstern Radolfzell – SG Liggeringen/G. (17:00)

Zizenhausen/Hi./Ho. – SV Mühlhausen (18:00)

Testspiele am Sonntag

FC Anadolu Radolfzell – BC Konstanz-Egg (14:00)

1. FC Rielasingen-Arlen II – FC Bodman-Lu.(15:00)

Türk. SV Konstanz – FC Tägerwilen (15:00)

Türk. SV Singen – FC Kreuzlingen (15:00)

SV Worblingen – Independiente Singen (16:00)