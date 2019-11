Frau Radice, herzlichen Glückwunsch. Mitte November haben sie alle Ligatreffer Ihrer Mannschaft erzielt. Können Sie sich an eine ähnliche Saison erinnern?

Nein, ich glaube nicht, dass ich so etwas schon einmal erlebt habe.

So wirklich glücklich wirken Sie nicht. Wahrscheinlich haben Sie es auch noch nicht so oft erlebt, dass Ihr Hegauer FV um diese Jahreszeit überhaupt erst drei Tore auf dem Konto hat.

So kann man das schon sagen. Das hatten wir auch noch nie. Mein letztes Tor war am 3. Oktober im Pokal. Es ist echt frustrierend im Moment. Wir haben schon immer wenige Tore in der Regionalliga geschossen. Aber nur drei?

Ihr Team wartet seit 547 Spielminuten, also mehr als neun Stunden, auf ein Erfolgserlebnis. Woran liegt das?

Schwer zu sagen. Die Mannschaft hat sich im Sommer arg verändert, hinzu kamen zwei Trainerwechsel. Das ist eine große Umstellung. Viele Spielerinnen sind noch jung und unerfahren.

Sie haben die Leistungsträgerinnen Tabea Griß, die in den USA am College spielt, und Jana Kaiser, die zum Zweitligisten Borussia Mönchengladbach ging, verloren. Fehlen diese beiden?

Auf jeden Fall, das Mittelfeld fehlt komplett – der ganzen Mannschaft und auch mir als Stürmerin. Dadurch kommen einfach weniger Bälle nach vorne. Es sind aber nicht nur diese beiden. Wir hatten einen kompletten Umbruch mit sieben oder acht Abgängen. Jetzt haben wir viele sehr junge Spielerinnen aus der eigenen Jugend. Zum Teil sind die erst 15 Jahre alt. Die sind fußballerisch sehr gut ausgebildet, dürften aber noch in der B-Jugend spielen. Das ist ein Riesensprung in die Regionalliga. Ihnen fehlt es noch an Kraft, Schnelligkeit und Erfahrung.

Sind Sie in Ihrer Rolle als Kapitänin auch Ansprechpartnerin für die Talente?

Natürlich. Wir haben viel gute Gespräche. Das ist ja das Kuriose: Sportlich läuft es nicht, aber menschlich ist es so gut wie lange nicht mehr. Die Stimmung im Team ist super. Zum Glück, sonst könnten wir uns gleich abmelden.

Hat Ihr Vater Gino, der die Mannschaft bis zu diesem Sommer 14 Jahre lang trainierte, schon darüber nachgedacht, sein Comeback zu geben?

Nein, das nicht. Er trainiert ja gerade die Männer der FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell in der Kreisliga A. Aber klar, er ist schon enttäuscht, er hat ja vieles mit aufgebaut.

Wie kommen Sie aus der aktuellen Misere heraus?

Ich bin überzeugt davon, dass die Rückrunde ganz anders laufen wird. Wir haben einfach Zeit gebraucht. Man hat in den letzten Spielen gesehen, dass es besser wird. Am Anfang der Saison hatten wir zum Teil Spiele, wo wir 90 Minuten lang nicht einmal aufs Tor geschossen haben.

Wie groß schätzen Sie die Chancen auf den Klassenerhalt ein?

(zögert) Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir das noch schaffen. Schließlich steigen fünf von 14 Vereinen ab und wir haben schon 13 Punkte Rückstand. Vielleicht wäre es sogar besser so. Dann könnten wir den Rest der Saison Erfahrung sammeln und nächstes Jahr in der Oberliga die Mannschaft aufbauen.

Würden Sie als Stürmerin für den Rest der Runde auf Tore verzichten, wenn der Hegauer FV dafür in der Regionalliga bleiben dürfte?

Ja. Denn das würde bedeuten, dass die Mannschaft sich gefunden hätte und besser geworden wäre.