von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC Denzlingen – FC 03 Radolfzell 1:2 (0:0). – Fußballspiele zwischen dem FC Denzlingen und dem FC 03 Radolfzell werden gerne in der Schlussminute entschieden. Traf vor einem Monat der Denzlinger Anes Vrazalica im Achtelfinale des südbadischen Pokals kurz vor dem Abpfiff zum 3:2-Siegtreffer, bugsierte am Sonntag an gleicher Stelle im Einbollenstadion der Radolfzeller Alexander Stricker den Ball in der Nachspielzeit zum 2:1 (0:0) für die Gäste über die Linie. Torhüter Gabriel Topka reagierte gegen den Kopfball aus kurzer Entfernung zwar stark, der Linienrichter signalisierte jedoch, dass der Ball dennoch im Tor war. Für Denzlingen war es die zweite Niederlage hintereinander in der Verbandsliga.

„Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch und haben im Moment auch nicht das notwendige Spielglück“, haderte FCD-Interimstrainer Matthias Kammerknecht, für den es nach Amtsantritt Mitte September ebenfalls die zweite Niederlage war. Nach der Denzlinger Führung durch Simon Walter (55.) traf Markus Hain für die Gäste von der Mettnau mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1 (70.). Torjäger Walter hatte zehn Minuten vor dem Ende für die Gastgeber, denen lediglich zwei Einwechselspieler zur Verfügung standen, das 2:1 auf dem Fuß. Doch sein Schuss traf nur den Pfosten.

FC Denzlingen: Topka, Koberitz, Miceli, Bayram, Bernauer, Torres, Lawson, Gutjahr, Göppert, Vrazalica (86. Jasseh), Walter. – Tore: 1:0 (55.) Walter, 1:1 (70.) Hain, 1:2 (90.+2) Stricker. – SR: Grigorowitsch (Lahr). – Z: 100.