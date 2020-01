Nach dem Auftakt im Radolfzeller Altbohlwald und dem zweiten Lauf in Stockach gehen die Crossläufer nun in Konstanz-Wollmatingen an den Start. In den vorangegangenen Läufen hatten sich bei den Männern in Radolfzell Jens Ziganke vom SV Reichenau und in Stockach Florian Röser vom TV Konstanz durchgesetzt.

Ob sich im Wollmatinger Schwaketental nun der starke Konstanzer oder der wettkampferfahrene Läufer vom Inselteam durchsetzen kann, wird sich zeigen. Jedenfalls ist mit einem spannenden Wettkampfverlauf zu rechnen.

Crosslauf Bei Wind und Wetter durch Matsch und Wälder: Das ist der zweite Start der Crosslaufserie

Nadja Willenborg (TV Konstanz) gewann bei den Frauen sowohl in Radolfzell als auch im Stockacher Osterholz und gilt auch im dritten Lauf neben Evi Polito (LG Hohenfels) und Melanie Schneider (LC Schaffhausen) zu den Favoriten. Ausrichter PTSV Konstanz rechnet wieder mit einem starken Teilnehmerfeld von rund 300 Läufer und Läuferinnen, wobei insbesondere in den Schülerklassen ein erfreulicher Zuwachs zu verzeichnen ist.

Auch hier werden in den einzelnen Altersklassen packende Wettkämpfe erwartet, zumal ja nach Abschluss der Serie für diejenigen, die an mindestens drei Läufen teilgenommen haben, jeweils eine Gesamtwertung erfolgt und die Seriensieger ermittelt werden. Gewertet wird mittels der Summe der drei besten Altersklassenplätze.

Schüler machen den Auftakt

Start und Ziel der Crosslaufstrecke befinden sich wie bisher östlich der Geschwister-Scholl-Schule. Die Startnummernausgabe erfolgt in der Wollmatinger Turnhalle (Schwaketenstraße 31), wo auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten vorhanden sind.

Begonnen wird wie immer mit den Schülerläufen über rund 900 Meter um 10 Uhr, die je nach Anzahl der Teilnehmer in mehrere Starts aufgeteilt werden. Jugendliche (U14 bis U18) und Kurzstreckler (1800 Meter) starten wieder gemeinsam um 10.40 Uhr mit dem Hauptlauf der Männer und Frauen, die eine Laufstrecke von rund 7800 Meter zu bewältigen haben.

Anmeldungen sind möglich unter www.hegau-bodensee-cross.de oder per E-Mail an anmeldung@hegau-bodensee-cross.de. Ansprechpartner ist Horst Ziegler vom PTSV Konstanz (Telefonnummer 07531/76600).