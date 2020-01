Volleyball-Regionalliga, Frauen: TSG Backnang – USC Konstanz (Samstag, Sporthalle Katharinenplaisir). – Die Volleyballerinnen des USC Konstanz wollen aus Backnang weitere drei Punkte mit an den Bodensee nehmen. Die Gastgeberinnen zeigten zuletzt Schwächen bei der 2:3-Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Burladingen.

Klares 3:0 im Hinspiel

Anfang November konnten die Konstanzerinnen das Hinspiel klar mit 3:0 für sich entscheiden. Jedoch war die Partie zu Beginn kein Selbstläufer. „Wir hatten damals einige Schwierigkeiten mit den starken Aufschlägen und Angriffen über die Außenposition“, erinnert sich USC-Außenangreiferin Lena Schuh. Doch in den zwei folgenden Sätzen hatte der USC die Backnangerinnen wieder im Griff und entschied das Match für sich. „Wir sind in den letzten Spielen ausgeglichener geworden und lassen uns auch von einem Rückstand nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Das ist ein großer Vorteil, denn gerade in schwierigen Situationen gilt es, sich auf sein eigenes Spiel zu konzentrieren, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben“, sieht Kapitänin Lina Hummel eine große Stärke in ihrem Team. Eine Stärke, die der USC eindrucksvoll gegen die direkten Tabellenverfolger Villingen, Tübingen und Dettingen unter Beweis gestellt hat.

USC soll unberechenbarer werden

„Wir haben im Training einen Schwerpunkt auf die Annahme und eine variable Passverteilung gelegt. Da müssen wir unsere Mittelblockerinnen noch mehr einbeziehen, um nicht so leicht berechenbar zu sein“, verrät Trainerin Alina Lupu, die mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen hat, aber hofft, „dass am Samstag alle zur Verfügung stehen“. (pr)