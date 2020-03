Turnen, Landesliga: TV Schonach – StTV Singen II 247,50:247,80. – Der StTV Singen wollte am zweiten Wettkampftag beweisen, dass er sich als Liga-Neuling gegen die etablierten Mannschaften behaupten kann. Mit Erfolg.

Erstaunlich ruhig und souverän

Der StTV Singen begann am Boden erstaunlich ruhig und souverän. Als Erster turnte Joseph Mascot eine fehlerfreie Übung und erhielt eine sehr hohe Note (11,20 Punkte). Noch besser machten es seine Teamkollegen. Maximilian Gläser erturnte sich 11,40, Tim Richter und Philipp Leitenmair mit 12,30 Punkten die beiden Höchstwerte an diesem Gerät. Somit führte Singen mit 47,20:44,90 Punkten, was eigentlich beruhigend vor dem Gang ans Seitpferd wirken sollte. Weit gefehlt. Es schlich sich bei allen der Fehlerteufel ein. Der StTV Singen hatte neun Stürze, aber auch Schonach zeigte keine ausreichende Leistung (acht Stürze). Und so ging die Seitpferd-Wertung mit ein Zehntel Vorsprung an die Gastgeber.

An den Ringen Spieß umgedreht

An den Ringen drehten die Singener den Spieß um und holten mit einem Zehntel Vorsprung die Wertung für die Ringe. Mit 2,30 Punkten Vorsprung gingen die Singener in die Pause. Das nächste Gerät, der Sprung, brachte den Führungswechsel. Den durchweg höheren Ausgangswerten der Schonacher konnten die Gäste nichts entgegensetzen. Einzig Yanik Bäuml erreichte Normalform. Am Barren holte sich der StTV durch Nick Amon und Devin Matern die Führung zurück. Allerdings nur mit 0,3 Punkten Vorsprung. Spannung pur beim Showdown am letzten Gerät, dem Reck. Die Führung wechselte ständig hin und her. Vor den letzten Turnern lag die Riege vom Hohentwiel 0,1 Punkte vorne. Florian Stockburger erhielt 9,70 Punkte. Die konterte der Singener Tim Richter mit einer 9,90.

Punktgleich mit Hofweier auf Rang zwei

Damit gewann der StTV Singen mit 0,30 Punkten Vorsprung und liegt punktgleich mit dem TV Hofweier-Ichenheim auf dem zweiten Platz. Am Sonntag ab 15 Uhr kommt es zur vorentscheidenden Begegnung in Hofweier, wenn der TV den StTV empfängt. (al)