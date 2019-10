von unserer Sportredaktion

Kampfsport: Aus der Region – für die Region: Unter diesem Motto stand die Hirsch Fight Night in Konstanz. Der Budo-Circle Konstanz legte den Fokus darauf, aufstrebenden Talenten und vielversprechenden Newcomern eine Bühne zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen und den Sport zu fördern.

Neun Kämpfe ausgetragen

Neun Kämpfe wurden ausgetragen, acht davon mit Konstanzer Beteiligung, abgeschlossen von dem deutschen Pro-AM-Titelkampf im Federgewicht der Iska zwischen Lokalmatador Dario Luna und Titelträger Mohamad Naziri. Alle Kämpfer zeigten großartige Leistungen, spannende Kämpfe und fairen Sport. Im Rahmenprogramm begeisterten der Konstanzer Rapper Yasin Music und die Poledance Schule Move Sensation das Publikum.

Spannender Hauptkampf

Im Hauptkampf standen sich der Konstanzer Dario Luna und der Titelträger aus Augsburg, Mohamad Naziri, gegenüber. Die beiden Federgewichte führten von der ersten Sekunde an einen temporeichen und spannenden Kampf auf hohem technischem Niveau. Naziri konnte die Vorstöße des Herausforderers mit gezielten Kicks zum Körper und zu den Beinen ausbremsen und so die Offensive von Dario Luna einschränken. Dieser zeigte seinerseits harte Kicks und eine starke Deckung, die den wuchtigen Schlägen des Augsburgers größtenteils standhielt. Der Titelträger erkämpfte sich jedoch in den ersten Runden eine knappe Führung, die der Konstanzer in den ausgeglichenen späteren Runden nicht mehr aufholen konnte. Nach fünf hart umkämpften Runden werteten die Punktrichter geschlossen für Mohamad Naziri.

Ergebnisse

K1 Jugend: Briand Qeriqi (Budo Circle Konstanz) besiegt Matin Frotan (Bullterrier Gym Konstanz)

K1 Jugend: Alex Temirbulatow (Fight Club Radolfzell) besiegt Yunus Yikilmaz (Champion Gym Augsburg)

Boxen Jugend: Hassan Can (Champion Gym Augsburg) besiegt Ayman Allam (Budo Circle Konstanz)

Boxen: Ivan Lazic (Budo Circle Konstanz) besiegt Marcello Braun (Champion Gym Augsburg)

K1: Hannes Matt (Budo Circle Konstanz) besiegt Benny Gunkel (Abnoba Mons Waldshut)

K1: Jan Deller (Budo Circle Konstanz) besiegt Eduard Maisner (Muay Thai Club Andelfingen)

K1: Florian Werdich (Fit 4 Fight Ulm) besiegt Jens Menzel (Budo Circle Konstanz)

Boxen: Timon Altmar (Budo Circle Konstanz) besiegt Jason Laonkovic (Champion Gym Augsburg)

K1 Titelkampf: Mohamad Naziri (Champion Gym Augsburg) besiegt Dario Luna (Budo Circle Konstanz)