von unserer Sportredaktion

Tischtennis: Der 17-jährige Kai Moosmann vom TTC Singen hat bei der letzten Südbadischen Einzelmeisterschaft in der Jungen-Klasse U18 den zweiten Rang belegt. Im Endspiel unterlag er gegen Samuel Schürlein von der DJK Offenburg mit 10:12, 9:11, 8:11.

In Freiburg gewann Moosmann alle Spiele

Moosmann, der mit zehn Jahren seinen ersten Einsatz in der Schülermannschaft des TTC Bräunlingen hatte, war 2015 nach Villingen und 2016 zum TTC Singen gewechselt. Er verbrachte die Saison 2018/19 in einem Tischtennis-Internat in England und spielt aktuell in der Singener Regionalligamannschaft auf Position fünf. Bei dem Turnier in Freiburg gewann er souverän alle Spiele bis zum Viertelfinale mit 3:0. Im Halbfinale musste er gegen Fabian Gäßler erstmals einen Satz abgeben, ehe er dann das Endspiel mit 0:3 verlor.

Bronze für das Mädchen-U11-Doppel

Zwei Bronzemedaillen gab es für das Mädchen-U11-Doppel des Bezirks Bodensee. Nikita Kalcheva (SC Konstanz-Wollmatingen) und Leonie Schoß (TTV Radolfzell) siegten im Viertelfinale 3:0 gegen ein Rastatter Doppel und unterlagen im Halbfinale dem späteren Siegerdoppel Kuck/Völkel vom Oberrhein mit 0:3. Kalcheva und Schoß kamen im Einzel jeweils auf Platz fünf.

Künftig unter neuem Namen

Die zweitägige Südbadische Einzelmeisterschaft in Freiburg war das letzte Turnier mit diesem Namen, da der Südbadische Verband zum 1. Januar 2020 mit Württemberg zu Tischtennis Baden-Württemberg fusioniert. Es ist angedacht, künftig ein eintägiges Turnier auszutragen mit 16 Teilnehmern pro Wettbewerb aus den sechs südbadischen Bezirken, und zwar als Qualifikation für die Baden-Württembergische Einzelmeisterschaft der Jugend. (bin)

Die Platzierungen der Bodensee-Spieler Jungen U18 Einzel: 2. Kai Moosmann (TTC Singen), 25. Fabian Arnz (TTV Radolfzell), Robin Widmer, Leon Hermann (beide TSV Mimmenhausen).

Jungen U18 Doppel 9. Moosmann/Arnz und Widmer/Hermann.

Jungen U15 Einzel 9. Timothy Hermann (TSV Mimmenhausen).

Jungen U15 Doppel 9. Hermann/Kuck (Wehr).

Jungen U13 Einzel 25. Jonathan Schroth, Michael Schmidt (beide SV Allensbach ), Maximilian Zehnle (TTC Mühlhausen), Jayden Krampitz (TV Jestetten).

Jungen U13 Doppel 9. Schroth/Schmidt, Zehnle/Krampitz.

Jungen U11 Einzel 13. Maximilian Oelkuch (TTC Beuren), 19. Felix Frey (SC Konstanz-Wollmatingen).

Jungen U11 Doppel 9. Oelkuch/Frey.

Mädchen U18 Einzel 9. Emily Staubach (SC Konstanz-Wollmatingen), Claudia Engesser (TSV Mimmenhausen), 17. Amira Schädler (TTC Beuren), Lina Großer (SV Allensbach).

Mädchen U18 Doppel 5. Staubach/Engesser, Schädler/Großer.

Mädchen U13 Einzel 9. Chiara Laube (SV Allensbach), 19. Viktoria Kostadinova (TTV Radolfzell), Lisa Bock (TTC Beuren).

Mädchen U13 Doppel 9. Laube/Bock, Kostadinova/Schall (Lauchringen).

Mädchen U11 Einzel 5. Nikita Kalcheva (SC Konstanz-Wollmatingen), Leonie Schoß (TTV Radolfzell), 9. Kimberly Gillich (TV Jestetten).