Ringen: AB Aichhalden (24 Punkte) vor KSV Tennenbronn (21), KSV Trossingen (16) und KSV Gottmadingen (14): So lautete die Reihenfolge der Vereinswertung im griechisch-römischen Stil bei den Bezirksmeisterschaften der Männer in Trossingen. Die Kräfteverhältnisse sind somit im klassischen Stil völlig anders als im Freistil vor einer Woche.

Der AB Aichhalden stellte mit Lorenz Brüstle (77 kg) und dessen Cousin Roman Brüstle (82 kg) zwei Meister sowie mit Christian Bantle (82 kg) einen Vizemeister. Ein hartes Stück Arbeit verrichten musste Lorenz Brüstle, ehe er die Titelnachfolge des fehlenden Vorjahresmeister Fabian Reiner (KSV Tennenbronn) antreten durfte. Sein 7:3-Finalsieg gegen Marcel Käppeler (KSV Taisersdorf) fiel ihm dabei offensichtlich leichter als der 9:7-Punktsieg über einen äußerst starken Artur Pinsack (VfK Radolfzell), der durch einen 14:4-Punktsieg über Andrija Ivanovic (ASV Tuttlingen) Bronze holte.

Für den SV Dürbheim gab es durch Marian Steinhart einen Titel. Er schulterte seinen einzigen Gegner bis 52 kg, Renas Zebari (KSV Trossingen) in beiden Duellen. Nur zwei Siege, allerdings gegen zwei Widersacher, genügten auch David Stumpe (VfL Mühlheim), um Bezirksmeister im Schwergewicht (130 kg) zu werden. Silber holte sich Simon Zwirner (KSV Vöhrenbach) nach einem Schultersieg über Andy Ruf (KSV Trossingen). Bis 60 kg setzte sich erwartungsgemäß Georgios Scarpello (KSV Gottmadingen) durch. Er ließ im Finale Jakob Moosmann (KSV Tennenbronn) beim 11:0 keine Chance. Alle vier Kämpfe gewann der frühere Schwenninger mittels technischer Überlegenheit und ohne einen Punktverlust. Scarpello ist neben Sascha Weinauge (KSK Furtwangen) der zweite Doppelmeister des Jahres. Weinauge kam im Schnelldurchgang zum Titelgewinn bis 87 kg.

Nachdem in der Vorwoche Weinauge dem Taisersdorfer Simon Weißhaar (97 kg) den Weg zum Titel versperrt hatte, war es diesmal Marco Boxler (KSV Wollmatingen). Der Bodensee-Ringer zeigte dem Linzgauer beim 9:0-Finalsieg die Grenzen auf. Klare Verhältnisse herrschten im Limit bis 63 kg, in der der Ex-Nendinger Florin Gavrila (KSV Gottmadingen) den Ton angab. Weder der Zweitplatzierte Julian Helm (AV Hardt) noch Fabian Schetterer (KSV Winzeln) hatten eine Chance. In der Klasse bis 67 kg setzte sich Nick Gert (VfK Radolfzell) im Finale gegen Sascha Grohs (KSV Trossingen) knapp mit 5:3 durch. Bis 72 kg trafen sich Lukas Brenn (KSV Tennenbronn) und Markus Möll (AB Wurmlingen) nach jeweils vier Poolsiegen im Finale, das der Tennenbronner vorzeitig mit 13:4 gewann. (lh)

52 kg: 1. Marian Steinhart (SV Dürbheim), 2. Renas Zebari (KSV Trossingen).

60 kg: 1. Georgios Scarpello (KSV Gottmadingen), 2. Jakob Moosmann (KSV Tennenbronn), 3. Hadis Vehapi (KSV Tennenbronn), 5. Basir Rezai (KSV Wollmatingen).

63 kg: 1. Florin Gavrila (KSV Gottmadingen), 2. Julian Helm (AV Germ Hardt), 3. Fabian Schetterer (KSV Winzeln), 4. Julian Bahm (KSV Wollmatingen).

67 kg: 1. Nick Gert (VfK Radolfzell), 2. Sascha Grohs (KSV Trossingen), 3. Mohammed-Ali (SV Triberg).

72 kg: 1. Lukas Brenn (KSV Tennenbronn), 2. Markus Möll (AB Wurmlingen), 3. Nils Schmid (KSV Winzeln), 6. John Buchmann (KSV Gottmadingen)

77 kg: 1. Lorenz Brüstle (AB Aichhalden), 2. Marcel Käppeler (KSV Taisersdorf), 3. Artur Pinsack (VfK Radolfzell).

82 kg: 1. Roman Brüstle, 2. Christian Bantle (beide AB Aichhalden), 3. Patrick Becker (SV Triberg), 4. Marius Krämer (KSV Taisersdorf), 5. Levin Özkaya (VfK Radolfzell).

87 kg: 1. Sascha Weinauge (KSK Furtwangen), 2. Thorsten Götz (KSV Tennenbronn), 3. Maximilian Stumpe (ASV Nendingen).

97 kg: 1. Marco Boxler (KSV Wollmatingen), 2. Simon Weißhaar (KSV Taisersdorf), 3. Marvin Grosch (KSV Trossingen), 5. Maurice Mischlinski (KSV Wollmatingen).