von unserer Sportredaktion

Ringen, Oberliga: KSV Gottmadingen – VfK Mühlenbach 20:14. – Der KSV Gottmadingen hat auch gegen den VfK Mühlenbach beide Punkte geholt. Vor der Pause lagen die Gastgeber deutlich in Führung, die Begegnung wurde allerdings noch einmal spannend, als Damian Porwol in Führung liegend wegen einer Verletzung aufgeben musste. Mühlenbach kam noch einmal auf 12:16 heran. In den letzen drei Duellen sicherten sich die Gottmadinger den Sieg. Am Feiertag tritt der Tabellenführer in Schiltigheim an, ehe es am Samstag zum Spitzenduell gegen den KSV Appenweier kommt, der ebenfalls alle Kämpfe gewonnen hat. (ad)

Die Kämpfe im Einzelnen:

57F: Georgios Scarpello -Leo Tritschler 16:0 TÜ (4:0)

130G: David Stumpe – Patrik Schwendemann 15:0 TÜ (4:4)

61G: Florin Gavrila – Felix Jentner 4:0 TÜ (8:4)

98F: Daniel Weh – Simon Schmieder 16:0 TÜ (12:4)

66F: Stefan Dobri – Simon Volk 15:0 TÜ (16:4)

86G: Benno Hasenbrink – Tobias Neumaier 0:15 (16:8)

71G: Damian Porwoll – Christoph Walter 4:0 AS (16:12)

80F: Dennis Rubach – Mario Eble 9:0 PS (19:12)

75F: Yan Ceban –Nicolai Chireakov 2:5 PS (19:14)

75G: Arthur Stang – Paul Vollmer 11:11 PS (20:14)

KSV Appenweier – KSV Taisersdorf 19:10. – Wie erwartet, hatte die ersatzgeschwächte Oberligastaffel des KSV Linzgau Taisersdorf beim Tabellenzweiten KSV Appenweier eine schwere Aufgabe vor sich. Neben dem verletzungsbedingten Ausfall von Ringertrainer Patrick Käppeler fehlte den Gästen mit Simon Weißhaar ein weiterer Siegringer. Das kurzfristig auf mehreren Positionen umgestellte Team musste trotz guter kämpferischer Leistungen am Ende die vierte Saisonniederlage in Folge einstecken. Somit belegt der KSV Linzgau Taisersdorf nun den letzten Tabellenplatz in der Oberliga Südbaden. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen:

57F: Marc Glatt – unbesetzt 4:0 KL

61G: Devin Kempel – Darwish Mahmodi 0:3 PS (1:9)

66F: Sören Götz – Marius Meyer 4:0 TÜ (16:0)

71G: Semke Eduard – Steffen Krämer 2:0 PS (6:2)

75F: Igor Gruneschow – Marcel Käppeler 0:4 TÜ (0:15)

75G: Andreas Boczek – Marius Krämer 4:0 TÜ (18:0)

80F: Christian Kirn – Mario Häuslbauer 0:3 PS (0:8)

86G: Johannes Kiefer – Uwe Weißhaar 1:0 PS (10:9)

98F: Mehmed Gazi – Marco Martin 3:0 PS (14:0)

130G: Julian Lifke – Nico Schmidt 1:0 PS (2:0)