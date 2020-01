Ringen: Sehenswerter Ringkampfsport wurde in Schutterwald geboten. Alle Teams hatten starke Mannschaften aufgestellt, jeweils die besten Athleten waren am Start, um einen Platz in der Landesliga zu sichern. Die Anspannung bei den Teams wurde am Freitag nochmals erhöht, als bekannt wurde, dass nur der Erstplatzierte den sicheren Aufstieg in der Tasche haben würde. Da in den Bundesligen und Regionalligen derzeit noch nicht alle Auf- und Abstiegsfragen geklärt sind, wird erst Ende Januar feststehen, wie die Plätze in den darunterliegenden Ligen verteilt werden.

Auftaktsieg gegen Kandern

Im Kampf gegen den TSV Kandern, der zum Auftakt gegen Schuttertal knapp mit 14:16 verloren hatte, konnten die Ringer des KSV Gottmadingen bereits früh die Entscheidung erzwingen. Am Ende stand ein 20:13-Sieg zu Buche. Im letzten Kampf der Vorrunde gewann die Hegau-Staffel gegen den RSV Schuttertal nach hartem Kampf knapp mit 17:12.

Schuttertal stärker in der Rückrunde

Der Stilartwechsel in der Rückrunde spielte vor allem den Gastgebern in die Karten, die deutlich gegen Kandern gewannen. Die Gottmadinger Ringer siegten im Anschluss klar mit 23:7 gegen den TSV Kandern. Damit wurde die letzte Begegnung zu einem echten Finale. Die Ringer des RSV Schuttertal wollten es vor eigenem Publikum noch einmal wissen. Sie mobilisierten die letzten Kräfte und boten den Fans einen tollen Abschluss. Mit 16:19 mussten die Gottmadinger diesen Kampf knapp verloren geben, sicherten sich aber trotz der Niederlage den sicheren Aufstiegsplatz.

Knappe Entscheidung für Gottmadingen

Im direkten Vergleich entschieden ganze zwei Punkte über den Turniersieg für den KSV Gottmadingen. Nach beinahe neun Stunden und vielen sehenswerten Kämpfen sicherten sich die Hegauer damit einen Platz in der Landesliga. Dem RSV Schuttertal II bleibt die Hoffnung, dass die richtigen Vereine in den oberen Ligen ihre Zusagen für den Start in der kommenden Saison geben.

Vorgeschmack auf die Landesliga

Das Turnier gab den mitgereisten Zuschauern einen Vorgeschmack auf die Landesliga in der kommenden Saison, die eine große Herausforderung für die Gottmadinger Ringer wird. Der Aufstieg wurde entsprechend gefeiert und rundete eine starke Saison beider aktiven KSV-Mannschaften ab. Im Aufsteigerteam kämpften Tom Haas, Roman Loeper, Winfried Emser, Jannik Köpsel, Danijl Koschel, Damian Porwoll, Benno Hasenbrink, Ingmar Platz, Dennis Köpsel, Arthur Stang, Botond Lukasc, Max Glock und Steffen Mack.