von Mathias Schmid

Ein Leser äußert sich zum Artikel „Jugendfußballer soll mit Messer auf den Platz gestürmt sein“ vom 25. November. Der Vorfall soll sich nach der A-Jugendpartie zwischen der SG Meersburg und der SG Salem ereignet haben.

Völlig fassunglos

Völlig fassungslos habe ich am Sonntag von der mutmaßlichen Messerattacke in einem A-Juniorenspiel der Bezirksklasse gelesen. Da ich beide Mannschaften und deren Umfeld kenne, war ich, wie viele meiner Kollegen sicher auch, schockiert. Vorweg: Die Kollegen aus Meersburg und Salem werden hier sicher alles dafür tun, die Geschehnisse ordentlich und lückenlos aufzuarbeiten.

Fair im Wettkampf messen

Mit meinen Gedanken in diesem Leserbrief nehme ich keinerlei Bezug darauf und ich maße mir hier kein Urteil an. Als Jugendleiter und -Trainer der SpVgg F.A.L. bin ich seit Jahren regelmäßig bei Jugendspielen aller Altersklassen zugegen. Schön ist, dass der größte Teil aller Spiele sehr friedlich, fair und respektvoll absolviert wird. Genau deshalb machen wir ehrenamtlich unseren Job. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche sich zwar ambitioniert, aber jederzeit respektvoll und fair im Wettkampf messen. Das funktioniert auch in anderen Sportarten.

Allerdings nehme ich auch eine andere Tendenz wahr. Immer wieder und erschreckend regelmäßig stelle ich fest, dass vor allem außerhalb der Seitenlinie ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt wird. Hier werden 13- bis 14-jährige Schiedsrichter von der ersten Minute an von Trainern oder Zuschauern verbal attackiert, um Entscheidungen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Gegnerische Spieler werden angebrüllt, um sie vermeintlich zu verunsichern. Auch vor eigenen Spielern wird hier nicht haltgemacht. Sicher, das gab es schon immer. Aber unzweifelhaft nehmen die Aggressionen weiter zu.

Dass so etwas wie am Wochenende passiert, ist Gott sei Dank ein Einzelfall und wahrscheinlich auch eine persönliche Angelegenheit. Ich fürchte aber, dass sich dies zum Negativen ändert. Das passiert nicht weit weg – das passiert bei uns um die Ecke. Wenn wir, die jenseits der Seitenlinie stehen, nicht vernünftig miteinander umgehen, wird das kein Einzelfall bleiben und kann auf jedem Sportplatz passieren.

Den Reset-Knopf drücken

Wir sind uns doch einig: Wir wollen Spiele gewinnen, wollen in der Tabelle vorne stehen und Erfolge feiern. Wir stürzen unsere Vereine aber in keine handfeste Krise, wenn wir dennoch akzeptieren, dass der Bessere und vielleicht auch mal der Glücklichere gewinnt und wir das einfach anerkennen. Erfolgsorientiert, ja – aber mit Respekt. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir alle die anstehende Winterpause nutzen, um den Reset-Knopf zu drücken und mitzuhelfen, dass wir mit viel Einsatz, Spaß und Freude den Kindern und Jugendlichen die Werte vorleben, die uns entgegengebracht werden sollen.

Der Ausgangspunkt