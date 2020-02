Laufsport: Bei den Baden-Württembergischen Crossmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende in Weinstadt stattgefunden haben, haben wie gewohnt auch die Athleten des Bezirks Hegau auf sich aufmerksam gemacht. Große Teilnehmerfelder in allen Altersklassen zeigten, dass der Lauf im Gelände wieder salonfähig wird. Auf einem Wiesen- und Ackergelände mit kurzen und steilen Anstiegen sowie rutschigem Gefälle und vielen Richtungswechseln wurde den Teilnehmern höchste Konzentration abverlangt.

Jolanda Kallabis ist vielseitig talentiert

Allen voran die vielseitig talentierte Jugendläuferin der TG Stockach, Jolanda Kallabis. Vor einer Woche, beim international besetzten Hallenmeeting in Karlsruhe souverän den 800-Meter-Lauf der U 14 für sich in hervorragenden 2:13 Minuten entschieden, startete die groß gewachsene Läuferin auch eine Woche später auf der Wiese in Weinstadt als Jüngste gemeinsam mit den älteren Klassen U 18 und U 20. Mit einem von ihr gewohnten offensiveren und taktisch klugen Laufstil konnte keine ihrer Mitstreiterinnen ihr folgen. In 11,16 Minuten für die gut 3000 Meter blieb die Uhr für die neue Cross-Meisterin und Gesamtsiegerin stehen.

Jens Ziganke mit Rang sieben belohnt

Auf der Mittelstrecke über 4,2 Kilometer war Jens Ziganke (SV Reichenau) lange Zeit in der Spitzengruppe zu sehen. Als gegen Ende das Tempo noch einmal erneut angehoben wurde, musste er dann doch abreißen lassen und wurde dank mutigem Schlussspurt noch mit Platz sieben und einer Zeit von 14,05 Minuten belohnt.

Nadja Willenborg kann mehr als zufrieden sein

Nadja Willenborg vom TV Konstanz war auf der 5,4 Kilometer langen Distanz in guter Gesellschaft. Mit ihrem fünften Gesamtplatz in 22,15 Minuten konnte sie sehr zufrieden sein, da mit der Siegerin Elena Burkard (LG Farbtex Nordschawarzwald) eine absolute Weltklasseläuferin am Start war und der Sieg nur über sie ging. (fk) Alle Ergebnisse unter: www.abavent.de