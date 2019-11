„So erfolgreich waren Neptun-Ruderer zuletzt Anfang der 70er-Jahre, in den Zeiten von Peter Berger“, freut sich Florian Möller, der Trainer des Ruderverein Neptun Konstanz, über die Erfolge seiner Aktiven in dieser Saison.

In den 50er- und 60er-Jahren waren die Neptun-Ruderer international eine Hausnummer: Dieter Bender und Günther Zumkeller wurden 1962 in Luzern Weltmeister, Niko Ott gewann 1968 in Mexiko Olympiagold mit dem Achter und dann der legendäre Bullenvierer mit Schlagmann Peter Berger, der 1972 bei den Olympischen Spielen in München einen Favoritensieg landete. Anschließend aber wurden die Erfolge der Ruderer vom Seerhein etwas rarer.

Die aktuellen Asse des RV Neptun Konstanz (von links): Antonia Wuerich, Trainer Florian Möller, Merlin Schmid und Cara Pakszis. | Bild: Jürgen Rössler

Im Jahr 2017 dann saß mit Jasper Angl ein Konstanzer im deutschen Vierer, der bei den Junioren-Weltmeisterschaften die Bronzemedaille gewann. Ein Jahr später holte Angl dann im Zweier im tschechischen Racice bei der Junioren-WM Silber. 2019 schafften weitere Neptun-Aktive es im anspruchsvollen Qualifikationsmodus in ein Boot des deutschen Ruderverbandes (DRV) und kamen so im Laufe des Jahres zu internationalen Einsätzen.

Da wären Cara Pakszies und Antonia Wuerich, die 2019 bewiesen, dass sich ein Studium an der Konstanzer HTWG und Leistungssport verbinden lassen. Die 24-jährige Maschinenbau-Studentin Pakszies ruderte im deutschen Leichtgewicht-Doppelvierer beim Weltcup in Rotterdam auf den zweiten Platz und holte sich im Zweier den Titel bei den Deutschen Meisterschaften. Die 19-jährige Wuerich startet noch bei den U23-Juniorinnen. In den USA saß sie im deutschen Leichtgewicht-Vierer, der Vizeweltmeister wurde.

Und da wäre noch der 18-jährige Merlin Schmid, der 2018 bei der Junioren-WM im Vierer Bronze holte, 2019 bei der EM in Griechenland im deutschen Doppel-Zweier saß, dabei allerdings auf einem für ihn enttäuschenden elften Rang landete. Allerdings fand die EM relativ spät in der Saison statt, sodass die Formschwankungen hier größer waren.

Im Doppel-Vierer war Schmid dann auch bei der renommierten Henley-Regatta am Start und schaffte es bis ins Halbfinale. Dort traf er auf seinen Club-Kameraden Jasper Angl, der mittlerweile mit einem Sportstipendium an der North-Eastern-University in Boston studiert und rudert. Angl, der mit seinem Hochschulteam bei den US-Meisterschaften auf Platz fünf kam, ruderte beim Uni-Achter-Cup in Henley auf den starken zweiten Rang.

Auf dem Sprung in ein DRV-Boot

Im olympischen Jahr 2020 wird es vermutlich (noch) kein Neptun-Aktiver in die goldenen Fußstapfen eines Peter Berger oder eines Nico Ott schaffen – gerade bei den Frauen sind die wenigen Plätze extrem hart umkämpft. Dennoch hofft der erst 23-jährige Coach Florian Möller, der an der Uni Konstanz Jura studiert und seit 2017 Trainer beim RV Neptun ist, dass hinter den vier erfolgreichen Neptun-Assen weitere Talente vom Bodensee den Sprung in ein DRV-Boot schaffen.

Für Cara Pakszies allerdings steht in diesem Sommer allerdings auch der Bachelor-Abschluss an, für Schmid das Abitur am Marianum in Hegne.