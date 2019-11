Südbadenliga: TV Oberkirch – TuS Steißlingen 29:34 (17:17). – Das Spiel gegen den TV Oberkirch lief wie fast alle Auftritte des TuS Steißlingen in dieser Saison. Der TuS startete durchwachsen, machte in der ersten Halbzeit zu viele Fehler, setzte sich dann aber Ende der zweiten Hälfte durch eine verbesserte Abwehr und einfache Kontertore ab und brachte den Sieg ungefährdet nach Hause.

Was sich jedoch Woche für Woche verändert, sind die Spieler, die den Unterschied machen. So war es in Oberkirch vor allem der Kraftleistung von Stefan Maier zu verdanken, dass die Hegauer zum siebten Mal in dieser Spielzeit ungeschlagen blieben.

Kapitän Stefan Maier trifft bei allen acht Versuchen

Aufgrund der Verletzungen von Lenny Sieck und Philipp Klotz musste der TuS-Kapitän die vollen 60 Minuten durchspielen – defensiv wie gewohnt im Innenblock, im Angriff auf der Kreisläuferposition. Dabei überzeugte er mit acht Toren aus acht Versuchen sowie drei herausgeholten Siebenmetern. Eine starke Leistung des Urgesteins, das normalerweise vor allem die Defensivarbeit für den etatmäßigen Kreisläufer Sieck verrichtet.

Zudem half, dass Timo Ströhle (9/1) und Maurice Wildöer (10/5) sich kräftig am Torewerfen beteiligten. „Mit der Angriffsleistung bin ich zufrieden. Mich ärgert jedoch, dass wir in der ersten Halbzeit defensiv zu viele vermeidbare Fehler gemacht haben. Das waren für uns aktuell leider typische Konzentrationsmängel“, so TuS-Trainer Jonathan Stich.

Auf die Leistung Stefan Maiers angesprochen, zeigte sich Stich ungewohnt überschwänglich: „Das war wirklich klasse, wie er vorangegangen ist und Verantwortung für sein Team übernommen hat. Das war eines Kapitäns absolut würdig.“

Beim TuS war man froh, nach dem unerwarteten Punktverlust im letzten Auswärtsspiel den stark aufspielenden TV Oberkirch besiegt zu haben. Das Team von Trainer Daniel Kempf überzeugte vor allem in der ersten Halbzeit mit viel Durchschlagskraft aus dem Rückraum, weshalb der 17:17-Pausenstand auch gerecht war. Erst als die Hegauer die Kreise von Samuel Siefermann und Timo Roll einschränkte, fand die TuS-Defensive ins Spiel.

Breite im Kader ist eine der Steißlinger Stärken

Bei den Gastgebern schwanden mit zunehmender Spieldauer die Kräfte, da die Wechselmöglichkeiten beschränkt waren. Nachdem einige Würfe dann zu leichter Beute für TuS-Schlussmann Leon Sieck wurden, erzielten vor allem Fabian Maier und Timo Ströhle etliche Tore im Tempogegenstoß.

So setzte sich einmal mehr der in der Breite sehr gut besetzte Steißlinger Kader durch, bei dem Trainer Stich die Spielminuten auf viele Schultern verteilen und damit mit den Kräften seiner Spieler gut haushalten konnte.

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Beck (Tor); Euchner, Gattinger, Gaus (1), Hipp, Klotz, Fabian Maier (3), Stefan Maier (8), Storz (1), Ströhle (9/1), Wangler (2), Wildöer (10/5). – Z: 200.