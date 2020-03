Am Montag, 18.30 Uhr, wird in der Schänzlehalle ein ganz besonderes Testspiel für die HSG Konstanz angepfiffen. Zu Gast bei den Zweitliga-Handballern ist die Schweizer A-Nationalmannschaft, die bei der jüngsten Europameisterschaft Rang 16 belegt hatte.

Handball HSG Konstanz testet gegen Schweizer Nationalteam

Für diese attraktive Partie verlosen wir in Zusammenarbeit mit der HSG Konstanz dreimal zwei Tickets. Wer mit dabei sein will, muss uns nur bis Sonntag, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Eidgenossen“ an die Adresse seesport@suedkurier.de schicken. Die Gewinner werden benachrichtigt, die Eintrittskarten an der Abendkasse hinterlegt.