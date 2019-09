Herr Meßmer, Willkommen in Konstanz! Stellen Sie sich doch in ein paar kurzen Worten vor?

Mein Name ist Timo Meßmer und lebe mit meiner Familie im wunderschönen Fischbach am Bodensee. Ich bin 39 Jahre alt seit diesem Sommer beim USC Konstanz.

Wie kommt‘s, dass Sie beim USC gelandet sind? Was waren Ihre Beweggründe?

Ich habe in meiner noch kurzen Trainerkarriere sehr viel beim VfB Friedrichshafen im Jugendbereich lernen dürfen. Insbesondere durch die Unterstützung von Andreas Elsäßer, dem Cheftrainer der U18 beim VfB Friedrichshafen, habe ich erfahren dürfen, was es braucht, um in diesem Sport erfolgreich zu sein.

Es ist eher ungewöhnlich, dass ein frischer B-Trainer im ersten Jahr sofort ein Angebot für eine Drittliga-Mannschaft bekommt. Diese Chance wollte ich nutzen, um weiter Erfahrung auf hohem Niveau zu sammeln.

Die Arbeit mit dem Team ist in vollem Gange. Wie schätzen Sie den aktuellen Stand der Mannschaft ein?

Die Mannschaft musste sich komplett neu finden in der Vorbereitung. Der Kader ist rundum verjüngt, gespickt mit erfahrenen Spielern, die die „Jungen“ an der Hand nehmen. Nach dem Vorbereitungsturnier war ich positiv überrascht, wie gut die Mannschaft schon funktioniert, obwohl wir in allen Bereichen noch Potenzial nach oben haben.

Gleich zum Anfang der Saison stehen wichtige Partien gegen vermutliche Konkurrenten an. Ein Vor- oder Nachteil?

Ganz klar ein Vorteil. Wir sind ein sehr unangenehmer Gegner. Mehr möchte ich nicht verraten und nahelegen, unser Spiel anzuschauen.

Wo landet der USC am Ende und worauf wird es ankommen?

Es wird darauf ankommen, wie die Mannschaft die Taktik umsetzen kann, die wir als Trainer vorgeben. Wenn wir die einfachen Dinge richtig machen, sind wir in der Lage, für jeden Gegner eine Gefahr zu sein. Jeder Spieler in unserem Kader hat die Fähigkeit, die Dynamik des Spiels zu unseren Gunsten zu verändern. Das wird ein großes Plus sein in dieser Saison.