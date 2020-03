SBFV-Pokal-Viertelfinale: 1. FC Rielasingen-Arlen – Freiburger FC (Mittwoch, 18.30 Uhr, Talwiese). – Zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren steht der 1. FC Rielasingen-Arlen im Viertelfinale des Rothaus-Verbandspokals. Dabei kreuzten sich die Pokalwege der Hegauer mit dem Freiburger FC bereits vor drei Jahren im Viertelfinale, genau in jener Saison, in der sich Rielasingen-Arlen als Pokalsieger für den DFB-Pokal qualifizierte. 3:0 hieß es damals auf der Talwiese.

Fußball Tobias Bertsch ist hochzufrieden nach dem Heimsieg in der Liga und warnt vor einer „knüppelharten" Englischen Woche mit dem Pokalspiel am Mittwoch

Nun treffen beide Mannschaften erneut aufeinander und schreiben ein weiteres Kapitel in den meist packenden Duellen. Unvergessen natürlich die vergangene Saison, als sich die Teams an der Verbandsligaspitze einen unglaublich spannenden Zweikampf lieferten und am Ende doch beide in die Oberliga aufstiegen.

Denkwürdig auch das Ligaspiel im Freiburger Dietenbachpark. Der langjährige Trainer Ralf Eckert trat unmittelbar nach der 2:4-Heimniederlage von seinem Posten zurück. Damals standen die Breisgauer auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sein Co-Trainer Joshua Moser-Fendel übernahm, und der FFC startete durch, blieb zehn Spiele – neun in der Liga, eines im Pokal – unbesiegt, ehe es im letzten Pflichtspiel 2019 in Pforzheim eine Niederlage gab.

In der Winterpause kamen einige junge Neuzugänge, dagegen wechselte mit Mike Enderle ein langjähriger Leistungsträger nach Heitersheim, während Marco Senftleber verletzungsbedingt bis zum Saisonende ausfällt. Nachdem der FFC wegen des Spielausfalls in Dorfmerkingen noch nicht in die Rückrunde starten konnte, feierte der 1. FC Rielasingen-Arlen einen gelungenen Rückrundenstart gegen den Tabellendritten aus Göppingen (3:1), basierend auf einer gut stehenden Defensive.

Während Nico Kunze noch drei Spiele rotgesperrt fehlen wird, hat Christian Mauersberger seine Sperre abgesessen und darf wieder auflaufen. Weiterhin fehlen die verletzten Christoph Matt, Danny Berger und Sebastian Stark. (te)