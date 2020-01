von Andreas Joas

Handball, Testspiel: GC Amicitia Zürich – HSG Konstanz 25:30 (8:16). – Der erste Wettkampf nach dreieinhalb intensiven Trainingstagen verschaffte Cheftrainer Daniel Eblen einige positive Erkenntnisse. Viel von dem, was zuvor trainiert wurde, konnte gegen den 21-fachen Schweizer Meister GC Amicitia Zürich lange Zeit umgesetzt werden. Nach früher Neun-Tore-Führung stand ein ungefährdeter 30:25 (16:8)-Sieg. Nächster Testlauf ist am 25. Januar beim Turnier in Öhringen.

HSG von Beginn an stark

Ohne Torwart Michael Haßferter sowie Aron Czako und Tim Keupp, dafür aber mit den Rückkehrern Tim Jud und Joschua Braun, die nach monatelanger Verletzungspause gute Comebacks feierten, diktierte die HSG Konstanz von Beginn an das Geschehen. Auf der Abwehr lag der Fokus – und die funktionierte prächtig. Die Schweizer taten sich schwer, Lücken für einen Abschluss zu finden und wenn es ihnen einmal gelang, war Keeper Simon Tölke in der ersten Halbzeit zur Stelle.

Tölke mit starken Paraden

Mit reihenweise tollen Paraden und Pässen in den Tempogegenstoß ebnete er den Weg zur frühen 8:2-Führung (11.). Auch zwei Siebenmeter fischte Tölke weg. „Wir haben eine richtig gute erste Hälfte gespielt, vor allem in der Defensive“, befand Eblen. Vorne hingegen war sein Team zu inkonsequent und ließ einige freie Großchancen aus. „Das Tempo war okay, aber in den Abschlüssen hat es bei beiden Mannschaften noch nicht gestimmt“, sagte der 45-Jährige. Zur Halbzeit führte Konstanz mit 16:8.

Zürich verkürzt in der Schlussphase

Im zweiten Durchgang lagen die Gäste, die nun einen Gang herunterschalteten, stets mit neun bis sieben Toren vorn. In den letzten 15 Minuten ließen sie im Gefühl des sicheren Sieges und nach vielen Wechseln die Zügel jedoch schleifen. Zürich verkürzte so auf 25:30.

Generalprobe am 25. Januar

Im Gesamten war es für Eblen jedoch „ein gutes Vorbereitungsspiel“. Die Generalprobe vor dem Zweitliga-Start am 1. Februar in Bietigheim wird am 25. Januar in Öhringen beim Hohenlohe Cup mit Erlangen und Ludwigshafen aus der 1. sowie Rimpar und der HSG Konstanz aus der 2. Bundesliga sein. (joa)