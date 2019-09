Fußball-Oberliga: „Das waren schön eingepackte Geschenke“, kommentiert der Trainer des Aufsteigers 1. FC Rielasingen-Arlen, Michael Schilling, die drei Gegentreffer, die letztlich auch zur 2:3-Niederlage gegen den südbadischen Rivalen SV Linx geführt hatten. Schilling weiß: „Wenn wir die Liga halten wollen, müssen wir die Heimspiele gewinnen.“ Diesmal hat es, trotz der frühen Führung bereits nach zwei Minuten und technischer Überlegenheit, nicht geklappt und Schilling räumt ein: „Aufgrund der Defensivleistung war das nicht unverdient.“

Redebedarf beim 1. FC

Während die Gäste ihren ersten Saisonsieg auf dem Rielasinger Kunstrasen feierten und die Rote Laterne des Tabellen-Schlusslichts abgeben durften, gibt es bei den Gastgebern Redebedarf. Schon während des Spiels hatte Christian Mauersberger, der für den verletzten Tobias Bertsch die Spielführerbinde trug, appelliert, der Trainer solle die Defensive zu engerer Zuordnung auffordern. Dies nicht ohne Grund.

Linx mit einfachen Mitteln erfolgreich

Nach den ersten Minuten konnte sich der SV Linx immer wieder dem sehr offensiven Pressing der Rielasinger mit einfachen Mitteln, mit weiten Bällen, entziehen und sich so eine ganze Reihe von Torchancen erspielen. Und letztlich entstanden auf diese Weise auch die ersten beiden Gegentore. Dies sieht der Trainer durchaus ähnlich. Obwohl für ihn die Defensive weit vorne beginnt und er den Abwehrspielern nicht die Schuld für die Niederlage zuordnen will: „Das sprechen wir seit Wochen an, denn wir lassen zu viele Chancen zu.“

Schilling nimmt Spieler in Schutz

Gut, Danny Berger im Abwehrzentrum hatte am Sonntag wahrlich nicht seinen besten Tag. Und was den jungen Neuzugang Nicola Guglielmelli geritten haben mag, als er als letzter Mann an der Strafraumgrenze in ein Dribbling ging, weiß wohl nur der Spieler selbst. Den Zweikampf verlor er prompt, was zum Linxer Siegtreffer führte, „Das war nicht überheblich, das sind eben junge Spieler. Das wird uns zwar den einen oder anderen Punkt kosten. Aber das ist die Investition in die Zukunft“, sieht Schilling dies eher langfristig und nimmt die Spieler in Schutz.

Fußball Bittere Enttäuschung auf der Talwiese Das könnte Sie auch interessieren

Kein Systemwechsel nötig

Fakt ist, dass das Forechecking, das engagierte und frühe Stören des Gegners schon in dessen Hälfte, in der Verbandsliga erfolgreich und der Schlüssel zu Titelgewinn und Aufstieg war. Aufgrund der gestiegenen Qualität der Gegner funktioniert es nicht mehr so gut. An eine Umstellung des Spielsystems denkt Schilling nicht: „Wir machen keinen Systemwechsel, weil die Gegner besser werden. Wir müssen uns eben verbessern!“

Rückkehr zum normalen Rhythmus

Da trifft es sich gut, dass Schilling nun, nach zwei sehr intensiven Englischen Wochen, mit seinem Team in den gewohnten Rhythmus zurückkehren kann. „Ich bin froh, dass wir jetzt wieder normal arbeiten können!“

Großer Unterhaltungswert

Obwohl nach sechs Oberligaspielen beim Aufsteiger noch Defensivmängel auffallen und am Sonntag letztlich zur Heimniederlage führten, darf man feststellen, dass der Unterhaltungswert der Spiele durchaus hoch ist und dass die Schilling-Elf – sieht man einmal vom Gastspiel beim VfB Stuttgart II ab, das mit einer herben 1:7-Schlappe endete – in der Oberliga Baden-Württemberg mithalten kann.