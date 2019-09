Ringen, Oberliga: KSV Gottmadingen – KSV Taisersdorf 25:12. – Zum Saisonauftakt empfing der KSV Gottmadingen die Mannschaft aus Taisersdorf. Bekanntermaßen sind die Linzgauer immer ein unbequemer Gegner, und so musste der Gottmadinger Trainer Volker Hirt sein Team auch entsprechend einstellen.

Gottmadingen führt zur Pause nur mit einem Punkt

In der Klasse bis 57kg konnte sich Georgios Scarpello gegen Darwish Mahmodi knapp mit 5:4 durchsetzen. Mit einer sehenswerten Aktion erkämpfte er kurz vor Schluss die Führung und ließ sich diese nicht mehr nehmen. Die Stimmung in der Halle war damit schon gut angeheizt (1:0). Michael Kampka stellte sich in der Klasse bis 130kg in den Dienst der Mannschaft und unterlag gleich zu Beginn auf Schulter (1:4). Florin Gavrila war ohne Gegner (5:4). Daniel Weh konnte den starken Angriffen von Marco Martin nicht genug entgegensetzen und unterlag deutlich mit 0:16 (5:8). Besser lief es für Stefan Dobri, der in der Bodenlage Konstantin Braun bis zum Überlegenheitssieg drehte (9:8). So lagen die Hegauer zur Pause mit einem Punkt in Führung.

Tobender Applaus

Nach der Pause versuchte Benno Hasenbrink gegen Uwe Weisshaar die Niederlage zu begrenzen. Er zeigte einen guten Kampf, musste sich aber mit dem Schlussgong doch noch deutlich geschlagen geben (9:12). Damian Porwol trumpfte gegen Steffen Krämer auf. In der Bodenlage drehte er den Linzgauer über die Schultern und konnte damit einen Schultersieg erringen (13:12). Den sehenswertesten Kampf lieferten sich Botond Lukacs und Marcel Käppeler. Mit großem Einsatz und vielen Aktionen versuchten beide, die Begegnung an sich zu reißen. Der erfahrenere Gottmadinger konnte die meisten Angriffe abwehren und seinerseits zum 14:2-Sieg punkten. Völlig erschöpft verließen beide unter tobendem Applaus die Matte (16:12).

Yan Ceban macht den Gottmadinger Sieg fest

Yan Ceban machte dann mit einem Überlegenheitssieg gegen Patrik Käppeler die Punkte bereits fest, bevor Arthur Stang in einem starken Kampf gegen Marius Krämer überzeugte und den 24:12-Endstand markierte. Damit starten die Hegauer mit einem Punktgewinn in die Saison.

Taisersdorf II verliert nur ganz knapp

Die zweite Gottmadinger Mannschaft gewann den Vorkampf äußerst knapp mit 16:15 gegen den KSV Linzgau Taisersdorf II, der allerdings nur mit acht Ringern in die Saison starten konnte. (ad)