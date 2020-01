Volleyball vor 7 Stunden

Fünf Punkte sind das Mindestziel für Mimmenhausen beim Doppelpack

Der TSV Mimmenhausen ist am Wochenende gleich zweimal gefordert: Am Samstag treten Christian Pampel & Co. beim TuS Kriftel an und am Sonntag dann in Frankfurt beim Volleyball-Internat. Beide Male ist der Tabellenzweite klarer Favorit.