von Andreas Joas

2. Bundesliga: HSG Konstanz – Elbflorenz Dresden 29:24 (14:12). – Die Emotionen verrieten es: Die Felsbrocken, die den Konstanzern von den Herzen fielen, waren immens groß. Als Fabian Wiederstein, Tom Wolf und Paul Kaletsch in den letzten Spielminuten wie im Rausch trafen und sich von 1500 frenetischen Zuschauern feiern ließen, war der 29:24 (14:12)-Heimsieg gegen den HC Elbflorenz Dresden eingetütet.

Mit den Punkten zwölf und 13 gelang der HSG ein riesiger Schritt in der Tabelle. Am 26. Dezember, 17 Uhr, steht ihr am Schänzle das nächste wegweisende Duell gegen Hüttenberg bevor.

Viel Kampf und Krampf vor der Pause

Abstiegskampf war angesagt in Konstanz. Viel Kampf war erwartet worden, die erste Halbzeit war auch noch viel Krampf. Viele Fehler auf beiden Seiten, nervöse Hände – aber immense Spannung und hohe Intensität prägten das Geschehen.

Immerhin traf Fynn Beckmann nach neun Minuten zum 6:3. Sicherheit gewann die HSG aber noch nicht. Stattdessen nahm Dresden den Kampf an und glich zum 8:8 aus. Fabian Wiederstein besorgte kurz vor der Pause zumindest eine Zwei-Tore-Führung.

Gänsehautstimmung nach 40 Minuten

So richtig Fahrt auf nahm die zuvor durchwachsene, teilweise zerfahrene Partie erst nach dem Seitenwechsel. Wieder einmal bildeten die Fans auf der Tribüne mit der Heimmannschaft eine perfekte Symbiose. Beide Parteien trieben sich gegenseitig zu Höchstleistungen. Schon nach 40 Minuten erhoben sich die Zuschauer bei jedem Angriff der HSG und sorgten für Gänsehaut.

Torhüter Michael Haßferter lief nun zu großer Form auf, hielt seinem Team mit spektakulären Reflexen den Rücken frei. Am Ende waren es elf Paraden. Paul Kaletsch narrte ein ums andere Mal mit trickreichen Abschlüssen die Deckung der Gäste, während Beckmann die Abwehrumstellung der Dresdener auf eine 3:3- bzw. 4:2-Variante hervorragend im Eins-gegen-Eins ausnutzte.

Sinnbildlich für die Konstanzer Energieleistung stand jedoch Wiedersteins Tor zum 26:20 (58.). Elf Meter vor dem gegnerischen Gehäuse bekam er den Ball, machte drei kräftige Schritte, riss dabei zwei an ihm hängende Gegenspieler mit und wuchtete den Ball in die Maschen.

Die Fans waren sprachlos, HSG-Coach Daniel Eblen ebenso. Nach dem Spiel immer noch. „Nach solch einer Partie und Vorrunde fällt mir auch nicht mehr viel ein“, rang er nach den passenden Worten. „Nur vielen Dank an euch und die Stimmung in der Halle. Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Schluss.“

Paul Kaletsch: „Ein richtig geiler Abend“

Aber auch spielerisch überzeugt und dem großen Druck toll standgehalten. „Das war schon ein richtig geiler Abend, ein Vorweihnachtsspiel, wie man es sich wünscht“, strahlte Kaletsch, der auch noch die 100-Tore-Markie durchbrochen hatte. Entscheidend für den besten Vorlagengeber der 2. Bundesliga war jedoch die „überragende Defensive und Torhüter. Wahnsinn, welche Energie wir da auf das Spielfeld gebracht haben.“

HSG: M. Wolf, Tölke, Haßferter; Stotz (1), Schlaich (2), Czako, Hild (1), T. Wolf (5/1), Wiederstein (4), Kaletsch (8/2), Krüger, Maier-Hasselmann (1), Beckmann (5), Keupp, Wendel (2). – Z: 1500.