Ein hochkarätiges Läuferfeld hat sich auf der Reichenau zum vierten Crosslauf der Hegau-Bodensee-Serie eingefunden. Bei nebligen Wetterbedingungen sind fast 280 Läufer auf eine bestens präparierte Strecke gegangen. Starken Zuwachs haben momentan dabei die Schülerläufe.

Im Hauptlauf dominierten Florian Röser (TV Konstanz) mit einer Zeit von 20:26,3 Minuten und Monica Carl (LG Welfen) mit 26:13,3 Minuten. Röser setzte sich kurz nach dem Start wieder einmal klar vom Feld ab und blieb klar führend bis zum Schluss. Selbst der steile Hochwartaufstieg konnte ihn nicht bremsen.

Verfolgt wurde er von Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn), der nach 21:03,8 Minuten über die Ziellinie lief. Als drittschnellster Läufer erreichte Jens Ziganke vom SV Reichenau in 21:30,7 Minuten das Ziel.

Bei den Frauen war ein ebenfalls sehr starkes Frauenteam am Start. Monica Carl wurde verfolgt von Evi Polito (LG Hohenfels), die als zweite Frau in 26:40,5 Minuten über die Ziellinie lief. Dritte Frau wurde Andrea Rothmund (TV Rielasingen) in 26:50,6 Minuten.

Benedict Bartels gleich zweimal erfolgreich

Die Gewinner der Kurzstrecke waren Mona Wieland vom TV Konstanz (9:09,3) bei den Frauen und Benedict Bartels (7:54,5) bei der Jugend U18. Bartels war vorher schon bei den Schülerläufen gestartet und hatte in seiner Altersklasse U16 den Sieg errungen. Nach kurzer Pause lief er auf der Kurzstrecke.

Auf den zweiten Platz kam Eva Lotta Kautz (TV Konstanz/Jugend U 18) in 9:27,2 Minuten, gefolgt von Britt Manegold (TuS Iznang/U20) in 9:43,9 Minuten. Kautz und Manegold belegten in ihren Altersklassen jeweils den ersten Platz. Bei den Männern wurde Pascal Kneis vom TV Konstanz Zweiter in 7:55,9 Minuten. Auf den dritten Platz kam David Wieland, der ebenfalls für den TV Konstanz startet, mit einer Zeit von 7:56,6 Minuten.

Die schnellsten Schüler der Altersklasse U8 waren Laura Fuchs vom PTSV Konstanz in 3:56,9 Minuten und Tom Dold vom TSV Bodman in 3:26,7 Minuten. Bei den Schülern U10 gewannen Marlene Lang (LG Radolfzell) in 3:01,7 Minuten und Kimo Rothmund (TV Rielasingen) in 3:07,9 Minuten. In der Altersklasse U12 kamen als erstes Leali Christen mit 2:52,5 Minuten und Jonah Feat mit 2:50,3 Minuten ins Ziel gelaufen.

Sieger der Altersklasse U14 waren Zari Christen mit 6:00,2 Minuten und Luis Lauble vom TV Konstanz (6:03,4 Minuten). Mia Gottschlich vom TV Konstanz (5:52,1 Minuten) und Benedict Bartels (5:15,0 Minuten) erreichten in der Altersklasse U16 jeweils den ersten Platz.

Finale am 9. Februar in Meersburg

Der fünfte Lauf der Serie ist am 9. Februar in Meersburg Stetten. Dort wird es spannend für die Herren im Hauptlauf. Zur Zeit steht Florian Röser auf dem ersten Platz in der Serienwertung, er muss aber noch in Meersburg laufen, damit er in die Wertung kommt. Das Gleiche gilt für Benedikt Hoffmann und Jens Ziganke. Die beiden haben bisher auch nur zwei Läufe absolviert. Falls Röser am letzten Lauf nicht teilnimmt, haben beide noch gute Chancen auf den ersten Platz.

Bei den Frauen ist alles entschieden. Nadja Willenborg vom TV Konstanz hat sich mit bisher drei Erfolgen den Gesamtsieg gesichert. Christin Wintersig, Gewinnerin des vergangenen Jahres, musste verletzungsbedingt länger pausieren und konnte die Läufe nicht mit voller Kraft bestreiten. (dw)

Alle Ergebnisse im Internet unter:

http://www.hegau-bodensee-cross.de