Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – 1. FC Rielasingen-Arlen (heute, 19.30 Uhr, MS-Technologie-Arena). – Das erste Schwarzwald-Bodensee-Derby in der Oberliga Baden-Württemberg zwischen dem FC 08 Villingen und dem 1. FC Rielasingen-Arlen steht vor der Tür. Dabei ist der FC 08 Villingen nach nur einem Punkt aus drei Partien etwas mehr unter Zugzwang als die Gäste vom Bodensee. Doch was heißt das schon an einem vierten Spieltag.

Villingen ergattert ersten Punkt

Vergangen Samstag hat der FC 08 im ersten Heimspiel in dieser Saison gegen einen stark aufgestellten VfB Stuttgart II den ersten Punkt ergattert. Dabei hielt vor allen Dingen Torhüter Andre Hoxha den Punkt fest, unterstützt von einer leidenschaftlich kämpfenden Mannschaft. Dies war sicher auch ein Punkt für die Moral, denn nach den zwei ersten Auswärtspleiten in Göppingen und Reutlingen hofft man in Villingen auf die Wende im bisher enttäuschenden Saisonverlauf. Auch wenn die beiden Korsettstangen, Benedikt Haibt und Stjepan Geng, wohl weiter ausfallen, wird der FC 08 alles daransetzen, heute den ersten Saisonsieg zu erreichen. Für den Villinger Trainer Jago Maric wäre sein Team damit insgesamt gesehen wieder im Soll.

Rielasingen-Arlen ist kein gewöhnlicher Aufsteiger

Aber der Aufsteiger ist gewiss kein gewöhnlicher. Der Villinger Erfolg im Südbadischen Pokalfinale im Mai dieses Jahres war hart erkämpft. Und: Während südbadische Oberliga-Neulinge meist Außenseiter-Status besitzen, ist die Mannschaft von Trainer Michael Schilling qualitativ sehr gut besetzt. Das unterstrich der 1. FC in seinen bisherigen Oberligapartien. Er hat nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto. „Das wird ein heißer Tanz“, sagt Maric. Seiner Meinung nach sind die Rielasinger schon angekommen in der Oberliga. „Dennoch muss unser Anspruch sein, dieses Spiel zu gewinnen.“

Wichtig ist, dass der 1. FC weiter kontinuierlich punktet

Beim 1. FC Rielasingen-Arlen hat man natürlich ebenfalls das Ziel, auch in Villingen zu punkten. Weniger der aktuelle Tabellenstand ist momentan wichtig, sondern dass die Mannschaft kontinuierlich weiter punktet. Die Vereine stehen in der Tabelle der Oberliga momentan doch noch ziemlich eng beieinander.

Tobias Bertsch und Dennis Klose fallen wohl weiter aus

Nachdem Sebastian Stark vergangenes Wochenende wieder mitwirken konnte, fallen Tobias Bertsch und Dennis Klose wohl weiter aus. Das würde für Torhüter Christian Mendes, dessen Wechsel für einigen Wirbel gesorgt hatte, ein Wiedersehen mit dem FC 08 Villingen bedeuten. Dominik Almeida ist derweil aus seinem Hochzeitsurlaub zurückgekehrt, dürfte aber maximal für einen Platz auf der Bank Berücksichtigung finden.

Vorfreude auf die Partie in Villingen ist groß

Trainer Michael Schilling war nach dem Sieg gegen Reutlingen sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Sie habe alle taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt. Allein die vielen Torchancen des SSV Reutlingen in der zweiten Halbzeit hatten ihm nicht gefallen. Die Vorfreude auf das Spiel in der MS-Technologie-Arena ist selbstverständlich groß. Auch die Anhänger der Talwiesen-Elf scheinen sich in größerer Zahl auf den Weg zu machen. Schon einmal waren sie Gast bei einem ersten Flutlichtspiel. Als die Beleuchtung im Singener Hohentwielstadion am 24. April 2015 offiziell eingeweiht wurde, trennten sich die beiden Mannschaften vor 2000 Zuschauern mit einem 2:2. Ein Ergebnis, mit dem vermutlich heute Abend im Duell im Schwarzwald auch alle leben könnten. (te)